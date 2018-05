Francavilla | Fausto Filippone ha drogato la figlia Conferma esami | “sedò Ludovica prima

Fausto Filippone - strage di Francavilla/ Ultime notizie - trovata cocaina nell'auto dell'omicida : Delitto Filippone, trovata cocaina nell'auto dell'omicida: 50 grammi di sostanze stupefacenti nella Bmw dell'uomo lanciatosi da un viadotto dopo aver ucciso moglie e figlia(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 23:00:00 GMT)

Tragedia di Francavilla : il racconto dello psichiatra che ha tentato di dissuadere Fausto Filippone : “Escludo che la bambina sia stata sedata”. Lo ha detto all’ANSA lo psichiatra Massimo Di Giannantonio, il mediatore che ha tentato, domenica scorsa, sul viadotto della A14, di dissuadere Fausto Filippone dal gettarsi nel vuoto. “Dal racconto degli agenti che sono giunti per primi sul posto – riferisce il direttore del dipartimento salute mentale della Asl Lanciano Vasto Chieti – la bambina era in piedi sul ...

Fausto Filippone/ Omicidio-suicidio a Francavilla - l’inquietante conferma : è stato lui ad uccidere la moglie : Fausto Filippone, Omicidio-suicidio a Francavilla, l’inquietante conferma: è stato lui ad uccidere la moglie. Arrivano i primi esiti dopo l'autopsia eseguita su Marina Angrilli(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 08:44:00 GMT)

L'orrore di Francavilla : Fausto Filippone si è lanciato nel vuoto dopo sette ore di trattative : È stata una domenica tragica quella vissuta ieri a Francavilla, al chilometro 390 della A14, sul viadotto Alento. dopo sette ore di urla, scuse urlate a gran voce e trattative si è...

Orrore a Francavilla - il suicidio di Fausto Filippone : morto sul colpo come la figlia che aveva lanciato dal viadotto : Si è suicidato Fausto Filippone, 49 anni, l’uomo che questa mattina aveva lanciato la figlia 12enne da un viadotto della A14 a Francavilla al Mare (Chieti) e che per ore aveva minacciato di buttarsi giù se qualcuno si fosse avvicinato al corpo della bambina. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, l’uomo è stato visto mollare la presa della recinzione del viadotto l a cui è rimasto attaccato per ore, non si sa per aver perso ...

