Formula 1 | GP Monaco L' analisi post gara di Monte-Carlo in 4 punti

Formula 1 - GP Monaco. Fast & Curious Monte-Carlo - le statistiche da conoscere : Ricciardo mai una partenza migliore Prima di quest'anno Ricciardo non aveva mai vinto nelle prime 6 gare di campionato, nel 2018 ci è già riuscito due volte. Per la Red Bull raggiunta quota 57 ...

Video/ Formula 1 - highlights Gp Monaco 2018 Montecarlo : classifica piloti e costruttori : Video Formula 1: gli highlights del Gp di Monaco 2018 vinto da un eccezionale Daniel Ricciardo. La classifica mondiale piloti e costruttori dopo Montecarlo. (Pubblicato il Mon, 28 May 2018 02:50:00 GMT)

Formula 1 - GP Monaco : le pagelle di Carlo Vanzini. Ricciardo 10 e lode - sempre 'P1'. : Ricciardo 10 e lode - P1 sempre, fin da giovedì, ha voluto esserselo anche nella terza sessione di prove libere, quando Verstappen, appena andato a muro gli era davanti. Lo ha detto, "volevo essere P1 ...

Formula 1 - Hamilton dopo Gp Monaco : 'Gara peggiore della stagione' : Terzo posto per il leader del mondiale Lewis Hamilton nel Gran Premio di Monaco. Non pienamente soddisfatto il britannico per la prestazione della sua Mercedes: "Congratulazioni alla Red Bull e ...

Formula 1 - Ocon a Monaco fa passare Hamilton. Ordine di scuderia? Lui non nega : 'Chiedete al boss' : "Se ho reso la vita troppo facile Lewis Hamilton quando mi ha sorpassato? Sono un pilota Mercedes, devi chiedere al boss". Così il francese della Force india Esteban Ocon risponde a una domanda sul ...

Formula 1 : Vettel dopo Gp Monaco : 'Risultato positivo'. Raikkonen : 'Gara noiosa' : Sebastian Vettel , secondo a Monte Carlo alle spalle della Red Bull di Daniel Ricciardo, ha commentato il risultato che gli ha permesso di guadagnare tre punti su Hamilton nella classifica piloti: "...

Formula 1 - Ricciardo dopo GP Monaco 2018 : 'Preparavo da due anni questa vittoria' : "Sento tanta emozione, la preparavo da due anni e finalmente per me il riscatto è arrivato". E' questo il commento a caldo di Daniel Ricciardo , molto emozionato, dopo aver vinto il GP di Monaco di ...

Formula 1 - Daniel Ricciardo trionfa a Monaco : Vettel secondo - Hamilton sul podio : ... conclude i 78 giri del Gran premio del Principato davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel e alla Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton.

Formula 1 - come cambia la classifica piloti dopo il gran premio di Monaco : Formula 1, la nuova classifica piloti – Si è concluso il gran premio di Monaco che ha regalato emozioni. Successo da parte di Daniel Ricciardo che ha continuano il dominio ma non sono mancati i brividi per la Red Bull, qualche problema alla monoposto per l’australiano che però è stato bravissimo a mantenere la prima posizione. Alle spalle Vettel che è stato penalizzato nel finale dalla virtual safety car e non ha potuto effettuare l’ultimo ...

Formula 1 Monaco - capolavoro Ricciardo ma Vettel c’è : ecco la classifica : 1/20 Photo4/LaPresse ...

Formula 1 - Gp di Monaco : Ricciardo vince nonostante i problemi - Vettel è secondo. Terzo Lewis Hamilton - poi Kimi Raikkonen : In testa dal primo all’ultimo giro, nonostante un problema all’ibrido dopo poco più di un quarto di gara. Daniel Ricciardo è il padrone del Gp di Montecarlo dove precede Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Quarta la Rossa di Kimi Raikkonen, seguita da Valtteri Bottas. Scattato dalla pole, Ricciardo ha condotto una gara accorta tra le curve del circuito cittadino di Monaco difendendo la prima posizione nonostante la perdita di potenza ...