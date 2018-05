raisport.rai

: Tennis: Roland Garros, Fognini e Fabbiano al secondo turno: Subito fuori Seppi, Lorenzi e Bolelli battuto da Nadal… - CretellaRoberta : Tennis: Roland Garros, Fognini e Fabbiano al secondo turno: Subito fuori Seppi, Lorenzi e Bolelli battuto da Nadal… - VAntonio28 : Al #RolandGarros avanzano Fabbiano (3-2 ad Ebden) e #Fognini (netto 3-0 ad Andujar). Eliminati #Lorenzi (3-0 da And… - TennisWorldit : ROLAND GARROS - Fognini domina l'esordio parigino, avanti anche Fabbiano -

(Di martedì 29 maggio 2018) Simone Bolelli è stato sconfitto dal numero 1 del mondo Rafael Nadal. Lo spagnolo si è imposto per 6-4, 6-3, 7-6 , 11-9, in quasi tre ore di gioco contro il 32enne bolognese, ripescato come lucky ...