FLORIANA SECONDI “Ci siamo fatti un tatuaggio uguale Mi mandavi foto hard” Grande

Grande Fratello : FLORIANA SECONDI querela Simone Coccia! : Per quale motivo Floriana Secondi ha querelato Simone Coccia, attualmente rinchiuso nella casa del Grande Fratello? Vi sveliamo qualcosa che ha davvero dell’inquietante. Ma la senatrice Pazzopane cosa ne penserà dell’accusa grave che pende sulle spalle del suo fidanzato? Floriana Secondi è stata la vincitrice della terza edizione del Grande Fratello Nip. L’ex gieffina terminato il percorso all’interno della casa più ...

GRANDE FRATELLO 2018/ Concorrenti già famosi - un ruolo speciale per FLORIANA SECONDI e Serena Garitta : GRANDE FRATELLO 2018: nella casa, dal 16 aprile, Concorrenti già famosi per Barbara D'Urso. Scoppia la polemica sui social che avrebbero preferito sconosciuti.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 06:30:00 GMT)