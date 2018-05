Floriana e la Morali svelano gli altarini di Simone Coccia

ilnotiziangolo

: Simone Coccia: confronto con Elena Morali e il tatuaggio con Floriana - carmenFashionCr : Simone Coccia: confronto con Elena Morali e il tatuaggio con Floriana - SeeLallero : @marte3d Elena Morali e Floriana Secondi lo hanno sputtanato facendogli rivelare che lui in realtà ha mandato dei m… - LaTvatupertu : RT @EmaAmicucci: Elena Morali e Floriana Secondi #gf15 -

(Di martedì 29 maggio 2018)Secondi e Elenaentrano nella Casa del GF 15 per parlare con. L’ex spogliarellista infatti ha un legame particolare con entrambe le ragazze, anche se al momento opportuno finge di non sapere chi siano.Secondi e Elenacavalcano il GF 15 e approfittano di un freeze piuttosto lungo:non alza lo sguardo.e lapiombano al GF 15:è a terraSecondi e Elenahanno deciso di tirare le orecchie aed approfittano del GF 15 per dare una ridimensionata al concorrente. Soprattutto l’ex vincitrice del reality ha deciso di ricordare al gieffino di non sentirsi arrivato e di continuare a comportarsi bene. Elena ha invece avuto in passato un contatto social con, piuttosto spinto. Per questo l’ex fidanzata di Scintilla non può che ricordargli che un uomo ...