Firenze | sposa l’uomo che l’aveva salvata dall’aggressione

vanityfair

: Firenze rincorre il ladro e la salva: lei per “premio” sposa il suo eroe - #Firenze #rincorre #ladro #salva: - zazoomnews : Firenze rincorre il ladro e la salva: lei per “premio” sposa il suo eroe - #Firenze #rincorre #ladro #salva: - zazoomnews : Firenze rincorre il ladro e la salva: lei per “premio” sposa il suo eroe - #Firenze #rincorre #ladro #salva: - zazoomblog : Firenze rincorre il ladro e la salva: lei per “premio” sposa il suo eroe - #Firenze #rincorre #ladro #salva: -

(Di martedì 29 maggio 2018) Come ogni mattina, così presto che ancora era buio, l’edicolante fiorentino Gabriele Nincheri stava mettendo in ordine i giornali freschi di stampa, appena consegnati, in tempo per poterli vendere ai primi clienti della giornata. Era il 2009, il giorno dell’Epifania. Quel mattino, però, un grido rompe il silenzio dell’alba. Arriva dalla fermata degli autobus: un giovane sta colpendo una ragazza, dopo averla farla cadere a terra, per rubarle la borsetta. Nincheri non avrebbe mai potuto immaginare che quella donna, un giorno, sarebbe diventata sua moglie. L’edicolante non ci pensa due volte: corre verso l’aggressore per metterlo in fuga e riesce anche a sottrargli le chiavi del motorino. Con quelle, per la polizia è poi stato possibile individuarlo e arrestarlo. La ragazza, Caterina Badalassi, è scioccata, spaventata e ferita: ha contusioni alla spalla e alle gambe. Ma si sente ammirata ...