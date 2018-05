Fiorentina | Corvino annuncia l’addio di Badelj | “vuole cercare nuove sfide | mi ha detto

Calciomercato Fiorentina - Corvino : 'Badelj andrà via. Chiesa? E' un punto fermo' : L'Europa League sfumata in un difficile finale di campionato, al termine di una rimonta che avrebbe avuto del sensazionale. Metabolizzata la delusione, è tempo adesso per la Fiorentina di concentrarsi ...

Calciomercato Fiorentina - Corvino : “via Badelj” - ecco la prossima destinazione : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina lavora per la prossima stagione ma nelle ultime ore non sono arrivate buone notizie da parte di Pantaleo Corvino: “A Badelj abbiamo proposto la possibilità di chiudere la carriera con noi attraverso quattro anni di contratto e facendo uno sforzo importante a livello economico – ha spiegato Corvino a margine della premiazione al ‘Football Leader 2018’ – Lui ci ha sempre ...

Calciomercato Fiorentina - ecco i primi nomi sul taccuino di Corvino : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è reduce da una seconda parte di stagione molto importante, l’obiettivo è quello di ripetersi anche nel prossimo campionato. L’intenzione è quella di essere protagonisti anche sul mercato, ecco i primi nomi sul taccuino del ds Corvino e riportati dalla ‘Gazzetta dello Sport’. Per la difesa il nome è quello di Rolando, in scadenza con il Marsiglia può rappresentare un affare ...

Calciomercato Fiorentina - l’ultima mossa di Corvino : si avvicina un gradito ritorno… : Calciomercato Fiorentina, il ds Pantaleo Corvino alle prese con la ricerca di calciatori utili a mister Pioli per il salto di qualità auspicato nella prossima annata La Fiorentina si giocherà nell’ultima giornata di campionato le ormai pochissime possibilità di approdare in Europa League. Chance ridotte all’osso, servirebbe una goleada nell’ultima partita e la contemporanea sconfitta dell’Atalanta per recuperare una ...

Calciomercato Fiorentina - Corvino svela il futuro dell’attaccante Chiesa : Calciomercato Fiorentina – Il pezzo pregiato della Fiorentina è sicuramente l’attaccante Chiesa, il calciatore finito nel mirino delle più importanti squadre italiane ed europee. Pantaleo Corvino si è sbilanciato sul futuro di Chiesa, ecco le parole rilasciate a Sky Sport: “Chiesa è un titolare e, vista la nostra situazione, possiamo resistere a qualsiasi tipo di tentazione che possa presentarsi nei suoi ...

Fiorentina - Corvino commuove : 'Astori? Ecco perché mi manca sempre di più' : Quella più grande, che più l'ha segnato è stata proprio la scomparsa del suo capitano: "Astori? Non è stato facile per nessuno: per Firenze, la società, i nostri tifosi, tutto il mondo sportivo e ...

MARIO BALOTELLI/ Sfida di calciomercato tra Fiorentina e Roma - smentito l'incontro con Corvino ma... : Il futuro di MARIO BALOTELLI: la Fiorentina e la Roma puntano su di lui? I giallorossi lo cercherebbero come vice-Dzeko, i viola vorrebbero rinforzarsi per l'Europa(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 00:09:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina - Corvino scatenato : pranzo con Balotelli! [FOTO] : Calciomercato Fiorentina – Sta per andare in archivio la stagione per la Fiorentina, seconda parte di stagione importante per il club viola che adesso pensa anche alla prossima stagione con l’intenzione di costruire una squadra sempre più forte da consegnare al tecnico Stefano Pioli. Clamorose novità nelle ultime ore, pranzo con Mario Balotelli. Come riportato in esclusiva da SportFair il centravanti in scadenza col Nizza al momento ...

Fiorentina - così Corvino prova a blindare Veretout : Anzi, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Corvino vorrebbe blindare l'ex Saint Etienne, rinnovandogli il contratto in scadenza nel 2021.

Fiorentina - Corvino : “in lotta per l’Europa” : “La stagione della Fiorentina è una stagione impegnativa dall’inizio perché abbiamo dovuto cambiare tanto. Ma mancano cinque giornate e siamo in lotta per l’Europa”. Lo ha detto il direttore generale dell’area tecnica viola, Pantaleo Corvino, a margine di un evento a Firenze. “Ci dispiace – ha proseguito – che nelle ultime due partite pur avendo fatto tanto abbiamo raccolto poco, cioè solo un ...

Calciomercato Fiorentina - Corvino : «Badelj? I matrimoni si fanno in due» : VIAREGGIO - Il responsabile dell'area tecnica della Fiorentina , Pantaleo Corvino , insieme all'allenatore Stefano Pioli e a Giancarlo Antognoni hanno assisto alla finale della Viareggio cup tra la ...

Fiorentina : Corvino - puntiamo su giovani : ANSA, - VIAREGGIO , LUCCA, , 28 MAR - Il responsabile dell'area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, insieme all'allenatore Stefano Pioli e a Giancarlo Antognoni hanno assisto alla finale della ...