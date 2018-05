Fiorentina | Badelj ai saluti ' Non sono pronto a restare qui per sempre'

Fiorentina - Badelj saluta e se ne va : ANSA, - FIRENZE, 29 MAG - "Non ci sono sempre scelte facili nella vita, anche quando sembra che lo siano ma in realtà ognuno di noi è diverso e quelli che mi conoscono sanno che sono una persona che ...

Fiorentina - Badelj lascia : la lettera d’addio del centrocampista : Dopo le parole di Corvino arrivano altre conferme sull’addio del centrocampista della Fiorentina Badelj, pronto per una nuova esperienza. Ecco la lettera pubblicata sul sito della Fiorentina: “non ci sono sempre scelte facili nella vita, anche quando sembra che lo siano ma in realtà ognuno di noi e’ diverso e quelli che mi conoscono sanno che sono una persona che cerca sempre di andare oltre. Forse sbaglio ma anche ‘oggi’ ...

Fiorentina - Corvino annuncia l’addio di Badelj : “vuole cercare nuove sfide - mi ha detto di voler andare via” : Pantaleo Corvino ha confermato che Badelj lascerà la Fiorentina, essendo il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno Milan Badelj lascerà la Fiorentina, ad annunciarlo è Pantaleo Corvino nel corso di Football Leader. Il centrocampista croato ha ribadito la volontà di andare via, obbligando il club di Della Valle ad andare alla ricerca di un sostituto. “Badelj vuole cercare nuove sfide – le parole di Corvino – noi gli ...

Calciomercato Fiorentina - Corvino : 'Badelj andrà via. Chiesa? E' un punto fermo' : L'Europa League sfumata in un difficile finale di campionato, al termine di una rimonta che avrebbe avuto del sensazionale. Metabolizzata la delusione, è tempo adesso per la Fiorentina di concentrarsi ...

Badelj resta alla Fiorentina? / Il centrocampista in scadenza potrebbe rinnovare il contratto con la viola : Badelj resta alla Fiorentina? Il centrocampista croato va in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo, ma potrebbe anche decidere di rimanere in viola firmando un rinnovo a sorpresa.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 00:15:00 GMT)

Calciomercato - Fiorentina in ansia : Badelj è in silenzio : FIRENZE - Le preoccupazioni crescono. I segnali positivi latitano, i dubbi lievitano: da Milan Badelj ancora nessun messaggio. Firenze e la Fiorentina adesso sono contornati di dubbi sulla possibilità ...

Calciomercato Fiorentina - Antognoni parla del futuro di Simeone e Badelj : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina in campo nella gara di campionato contro il Milan, prima del match indicazioni da parte di Antognoni ai microfoni di Premium Sport: “C’è un pochino di rammarico per il campionato però per tutte le vicende che sono successe è una stagione da ricordare. Una squadra totalmente cambiata ha lottato fino alla fine, sarà quasi impossibile arrivare in Europa League. Simeone? Vogliamo mantenere i ...

Fiorentina - Badelj può rinnovare : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Milan Badelj potrebbe rinnovare il contratto con la Fiorentina . Il mediano croato, che sembrava destinato all'addio, potrebbe invece proseguire in viola.