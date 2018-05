Finale NBA 2018 | Golden State-Cleveland | programma | orari e tv Il calendario e tutte le

Nba : Houston ko - Golden State in Finale : ANSA, - Houston , USA, , 29 MAG - I campioni in carica di Golden State si qualificano per la quarta volta consecutiva alle Finals della Nba contro i Cleveland Cavaliers. Trascinati da Kevin Durant e i ...

NBA - LeBron James porta i Cavs in Finale : Il fuoriclasse dei Cavs sfiora la tripla doppia , 35 punti, 15 rimbalzi e 9 assist, e mette la sua firma sull'87-79 che vale la quarta finale consecutiva dei Cavaliers , ottava di James,

Boston Cleveland/ Risultato Finale 79-87 : LeBron James trascina i Cavaliers alle NBA Finals : Boston Cleveland, Risultato finale 79-87: LeBron James trascina i Cavaliers alle NBA Finals giocando tutti i 48 minuti, con 35 punti, 15 rimbalzi e 9 assist(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 09:50:00 GMT)

Nba - LeBron trascina i Cavs alla quarta Finale consecutiva. Celtics k.o. in gara-7 : DA BOSTON - I Cavaliers centrano le Finals per la quarta volta consecutiva. LeBron James mette fine all'imbattibilità dei Celtics sul loro parquet di casa, guidando Cleveland, nonostante la pesante ...

Nba - LeBron porta Cleveland in Finale : ANSA, - BOSTON , USA, , 28 MAG - LeBron James trascina Cleveland alle Finals della Nba: con 35 punti del loro n.23, i Cavaliers vincono gara-7 della Eastern Conference in casa dei Boston Celtics per ...

Basket Nba - Finale Ovest Golden State trascina Houston a gara-7 : OACKLAND - I Golden State Warriors pareggiano i conti , 3-3, con gli Houston Rockets portando anche la serie della finale di Western Conference a gara-7. Era dal 1979 che entrambe le finali di ...

NBA - doppia gara-7 per andare in Finale : è solo la terza volta - non succedeva dal 1979 : I 46 punti di LeBron James in gara-6 contro Boston e i 35 con 9 triple a segno di Klay Thompson contro Houston hanno , per il momento, salvato la stagione di Cavs e Warriors e rimandato a gara-7 il ...

Basket Nba - Finale Est LeBron non basta a Cleveland - Tatum spinge Boston verso le Finals : Boston - Al TD Garden non si passa. Boston non sbaglia gara-5 nella finale della Eastern Conference e torna in vantaggio nella serie, 3-2, costringendo Cleveland a vincere il prossimo match per non ...

Playoff NBA – Steve Kerr scottato dal Finale di gara-4 : “ve ne siete accorti? Volevamo un timeout ma gli arbitri…” : Steve Kerr scottato dal finale di gara-4 che ha visto gli Warriors sconfitti dai Rockets. Il coach di Golden State punta il dito contro un mancato timeout nei secondi finali Gli Houston Rockets non mollano. É questo il verdetto che viene fuori da gara-4 nella quale i texani hanno ristabilito la parità nella serie battendo gli Warriors per 95-92. Al termine della sfida, coach Steve Kerr, con una punta di insoddisfazione ha sottolineato il mancato ...

Basket Nba - Finale Ovest : colpo Houston in casa dei Warriors - la serie torna in parità : OAKLAND - Houston pareggia i conti. I Rockets dimenticano lo choc del -41 di gara-3 , 126-85, battendo Golden State 95-92 alla Oracle Arena portando così la serie sul 2-2. Con la stessa situazione di ...

Basket Nba - Finale Est Cleveland domina gara 3 - Boston affonda : Cleveland - Cleveland c'è ed è più viva che mai. Dopo le due sconfitte al TD Garden, i Cavaliers dominano gara 3 surclassando Boston 116-86 e accorciando le distanze nella finale della Eastern ...