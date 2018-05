FIFA 18 è in sconto sullo store di PlayStation per celebrare l' arrivo dell' aggiornamento

eurogamer

(Di martedì 29 maggio 2018) Gli appassionati di calcio saranno in trepidante attesa dei prossimi mondiali, anche se la nostra nazionale, purtroppo, non sarà tra le protagoniste. Ma niente paura, perché il nuovogratuito di18, 2018World Cup Russia, vi permetterà di cambiare la storia e magari vincere il prestigioso trofeo proprio con la maglia azzurra.In coincidenza del lancio di 2018World Cup Russia, vi segnaliamo interessanti sconti per18 comparsi su. Il gioco di EA è infatti disponibile per 19,99 Euro anziché 69,99 Euro. Un bel risparmio potremmo dire.L'offerta è disponibilee lo sarà fino al 14 luglio. Vi ricordiamo che sulle nostre pagine è disponibile un'approfondita anteprima di 2018World Cup Russia.Read more…