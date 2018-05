Fideiussione e gli immobili da costruire decreto legislativo 20 6 2005 n 122

fanpage

(Di martedì 29 maggio 2018) La Cassazione del 15.5.2018 n. 11761 ha affermato che la causa dellaexdel 20.6.n. 122 rilasciata ai compratori è quella di tornare in possesso delle somme anticipate nel caso in cui il costruttore non trasferisce la proprietà dell'immobile da, a nulla rilevando che la rimozione dell'efficacia delle obbligazioni che discendono dal contratto di vendita sia avvenuta prima dell'insorgenza dello stato di crisi o successivamente.