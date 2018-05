Fichi | uno scrigno di virtù | gusto e versatilità

meteoweb.eu

: Un frutto pieno di proprietà: abbassa il colesterolo, controlla la pressione, rallenta il processo di invecchiament… - armastropierro : Un frutto pieno di proprietà: abbassa il colesterolo, controlla la pressione, rallenta il processo di invecchiament… - DriverMattia198 : RT @DriverMattia198: @AlbertoCucca @fdragoni Ma secondo te uno con il profilo di Cottarelli (uomo FMI, Mica pizza e fichi) accettava l'inca… - DriverMattia198 : @AlbertoCucca @fdragoni Ma secondo te uno con il profilo di Cottarelli (uomo FMI, Mica pizza e fichi) accettava l'i… -

(Di martedì 29 maggio 2018) I, appartenenti alla famiglia delle Moracee, sono frutti ricchi di proprietà benefiche. Apprezzati per la loro dolcezza, sono energetici e mineralizzanti, in particolare grazie al magnesio, fondamentale per il benessere del sistema nervoso, per la costruzione delo scheletro e per il metabolismo dei grassi, e al potassio, necessario al mantenimento dell’equilibrio idro-salino e per la regolazione della pressione arteriosa. Essi contengono vitamina k, indispensabile per la coagulazione sanguigna; vitamina B6, necessaria per la sintesi della serotonina, l’ormone del buon umore. Antinfiammatori, antiossidanti, leggermente lassativi pertanto consigliati se si soffre di stitichezza, sono antifungini, antibatterici, antitumorali, indicati contro perdita d’appetito e indigestione. Iprevengono le rughe, sono indicati contro ascessi, acne, foruncoli, infiammazioni delle vie urinarie, ...