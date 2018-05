Festa del Luartis a Isola Dovarese

"Lucca Bimbi" : il 9 e 10 giugno al Real Collegio c'è la Festa dei bambini e delle famiglie : Una grande Festa, una due giorni no-stop, dalle 10 alle 20, con stand attivi, aree gioco, laboratori didattici, spazi creativi, spettacoli e attrazioni che coinvolgeranno tutti i visitatori. I ...

La prossima Festa della Repubblica sarà la più difficile da 70 anni : Intanto, a chiedere il surreale impeachment del capo dello Stato è Luigi Di Maio e non Matteo Salvini: Paolo Savona era candidato all'Economia in quota Lega. Abilmente, Salvini si è guardato bene, ...

La prossima Festa della Repubblica sarà la più difficile da 70 anni : Piazze, banchetti, comizi, aria di resa dei conti: per ritrovare una vigilia di 2 Giugno così agitata probabilmente bisognerebbe tornare a quello del ’46. Lega e grillini si appellano al popolo, il Quirinale ostenta distacco, Carlo Cottarelli inizia a far capire che con lui non si scherza: anche se non dovesse ottenere la fiducia (cosa assai probabile), prima di andarsene lascerà il suo segno. “Il Paese è ...

Chieti - Premio Eccellenze di Casa Nostra : il bilancio della maniFestazione : ... conduttore e autore di Pollice Verde, in onda su Rete 4 il sabato alle ore 12,00, al Professore di Chimica Agraria, Leonardo Seghetti, Docente Universitario e vera autorità del mondo agroalimentare, ...

Alla Festa del Fatto - Davigo lancia un nuovo cavallo di battaglia : il complottismo : “Non mi occupo di politica”, è la premessa di Piercamillo Davigo. Accolto come una star Alla Festa del Fatto quotidiano, il magistrato in servizio si lascia andare a qualche commento dal sapore vagamente politico, si fa per dire, poi superato dagli eventi nelle ore successive ("Governo Lega-Cinque S

Torna la "Festa del Fiore" degli "Amici del Carmo" : Gli "Amici del Carmo" , foto di Alessandro Gimelli, Sabato 2 giugno si terrà la 52edizione della la tradizionale "Festa del Fiore" organizzata dall'associazione "Amici del Carmo" con il patrocinio ...

La Festa del Giro tra buche e sampietrini : bufera sul Campidoglio : Si chiude tra le polemiche la «passerella romana» del Giro d'Italia, 21ª e ultima tappa dell'edizione 101, con i ciclisti che protestano per le cattive condizioni del manto stradale. Gli atleti ...

Festa del Fatto - Giovanna Trinchella intervista Marcello Fonte e Edoardo Pesce : “Dogman da Roma a Cannes”. Rivedi l’evento : Termina con un appuntamento esclusivo la Festa del Fatto Quotidiano al Circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico, Reggio Emilia. “Dogman: da Roma a Cannes” con Marcello Fonte e Edoardo Pesce L'articolo Festa del Fatto, Giovanna Trinchella intervista Marcello Fonte e Edoardo Pesce: “Dogman da Roma a Cannes”. Rivedi l’evento proviene da Il Fatto Quotidiano.

Festa del Fatto - Stefano Feltri con Maria Cecilia Guerra e Pasquale Tridico parlano di reddito di cittadinanza. Rivedi l’evento : E’ terminata domenica sera la Festa del Fatto Quotidiano che si è svolta al Circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico, Reggio Emilia. Uno degli ultimi appuntamenti è stato dedicato a uno dei temi più dibattuti nella lunga campagna elettorale: “reddito di cittadinanza, questo sconosciuto” con Maria Cecilia Guerra, Pasquale Tridico e Stefano Feltri (che ha pubblicato per Paper First il libro reddito di cittadinanza, come, ...

In 9.000 alla Festa delle Pro Loco trentine : edizione eccezionale per Tutti#fuori : ... ingrediente base del fare Pro Loco, è la base per sviluppare cittadinanza attiva: far sentire le persone parte di un tessuto sociale porta benefici universalmente riconosciuti dalla scienza." ...

Festa del Fatto - Paolo Mieli : “Governo M5s-Lega? Destinato a durare molto. Conviene anche all’Europa” : “Un governo Lega–Cinque Stelle? È Destinato a durare molto, forse persino un’intera legislatura”. L’ex direttore del Corriere Paolo Mieli è ospite al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico per discutere, insieme ad Antonio Padellaro, della “Strana coppia al governo”. “È ancora presto per giudicare Giuseppe Conte. E il primo presidente del Consiglio a cui capita che nell’atto stesso di essere scelto, la prima cosa che deve fare è ...

Festa del Fatto - Roberti : “Programma M5s-Lega? Misure condivisibili su anticorruzione. Bene l’agente sotto copertura” : “l’agente sotto copertura sarebbe uno strumento efficace contro la corruzione che è all’origine del fenomeno mafioso”. Così il magistrato Franco Roberti, già procuratore nazionale antimafia dal 2013 al 2017, ospite al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico dove è in corso la Festa del Fatto Quotidiano, auspica che il nuovo Parlamento introduca nel nostro ordinamento la figura “dell’ufficiale di polizia giudiziaria che operi ...

Coppa del sorriso 2018 - grande Festa di sport. Presente anche la scuola calcio di Totti : ... come confermato da Claudio Marrella , psicologo dello sport e responsabile del progetto Coppa DEL sorriso : ' Il nostro progetto nasce dalla convinzione che lo sport rappresenti un grande motivo di ...

Sport - IX edizione della Coppa del sorriso : una grande Festa : ... si sono svolte le fasi finali della Coppa del sorriso, progetto del Centro Sportivo Italiano Comitato provinciale di Roma, ideato e promosso dalla Commissione Sport e Marginalità sin dal 2010. Non ...