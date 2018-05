Ferie non godute | il diritto all' indennità rimane anche se non sono state chieste e il

Avvocato generale della Corte di Giustizia Ue - indennità Ferie non godute va a eredi : "Il diritto all'indennità per ferie non godute è trasmissibile agli eredi": è quanto ha stabilito l'Avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Ue, Yves Bot, nelle conclusioni relative a un caso ...

Non tutte le Ferie possono essere pagate : Le ferie - come indicato dall'articolo 36 della Costituzione - sono un diritto del lavoratore al quale questo non può assolutamente rinunciare. Ciò significa che tutte le ferie maturate, o quasi, ...

Anagrafe - Cavallari : romani non avranno carta d’identità entro le Ferie : “La situazione negli uffici anagrafici è al collasso: migliaia e migliaia di romani non avranno la carta di identità prima di settembre”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale Enrico Cavallari. “Al totem presso tutti i municipi di Roma, i primi appuntamenti disponibili che vengono erogati dal sistema “Tu Passi” oscillano tra la fine di agosto e la metà di settembre. In alcuni municipi, addirittura, il ...

Matteo Salvini - l'invito ai parlamentari leghisti : 'Non prendete Ferie d'estate - il voto è vicino'. Tattica o convinzione? : l'invito di Matteo Salvini ai parlamentari leghisti perché disdicano le ferie estive in vista del voto anticipato fa pensare che l'accordo con Luigi Di Maio non sia così vicino. A meno che si tratti ...