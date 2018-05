Febbre da spread | differenziale BTP-Bund tocca 260 punti

La questione Savona sui mercati Perché lo spread ha la Febbre Quei toni euroscettici di Lega e 5S... : E’ possibile che il nome di un singolo ministro, per quanto “pesante” come quello del titolare dell’Economia e finanze, preoccupi i mercati al punto di deprimere molto le quotazioni di titoli di stato e banche di un Paese? Segui su affaritaliani.it

In che modo la Febbre dello spread può contagiare famiglie e imprese : Il banco di prova per misurare l’effetto-spread sarà costituito dai casi Atlantia e Fincantieri. Entrambe le società hanno avviato proprio ieri i roadshow, in agenda da tempo, per...