Far Cry 3 Classic Edition è ora disponibile per i possessori del season pass di Far Cry 5

Far Cry 5 : Ore di Tenebra arriva il 5 Giugno : Ubisoft annuncia che Far Cry 5: Ore di Tenebra, il suo primo DLC post lancio, sarà disponibile dal 5 Giugno su tutte le piattaforme. Il DLC porterà i giocatori indietro nel tempo nei panni di Wendell “Red” Redler di Hope County, impegnato a trovare e salvare i membri della sua squadra dalle forze nemiche durante la guerra del Vietnam. Far Cry 5 si espande con Ore di Tenebra Ore di Tenebra può essere ...

Far Cry 5 : il DLC Hours of Darkness ha una data di uscita : Arrivano ottime notizie per tutti i giocatori di Far Cry 5, Ubisoft ha comunicato la data di lancio del primo DLC Hours of Darkness, contenuto che ci trasporterà in Vietnam nei panni di Wendell "Red" Redler.Come riportato dai colleghi di Eurogamer.net, Hours of Darkness arriverà il prossimo 5 giugno su tutte le piattaforme e ci permetterà di impersonare il veterano del Vietnam Wendell "Red" Redler, personaggio già conosciuto nella campagna ...

Il primo DLC di Far Cry 5 ha una data? Prime indiscrezioni in rete : Di tempo dall'approdo di Far Cry 5 sugli scaffali dei negozi fisici e digitali ne è passato ormai un bel po': erano infatti le ultime battute del mese di marzo, e Ubisoft sfoderava il proprio asso nella manica per quanto concerne questo inizio di 2018. Un anno da vivere sulla cresta dell'onda, dando uno sguardo a quelle che saranno le uscite del publisher transalpino, che di certo non si farà scappare l'occasione di svelare qualche succulenta ...

Ubisoft getta le basi di Far Cry 6 con un sondaggio : dove vorreste che fosse ambientato? : Far Cry 5 è arrivato sugli scaffali solo qualche mese fa riscuotendo un ottimo risultato commerciale, e sembra che Ubisoft sia già proiettata allo sviluppo di un nuovo capitolo del franchise, cominciando a tastare il terreno per l'ambientazione di Far Cry 6.Alcuni giocatori hanno ricevuto dal publisher transalpino un sondaggio, che chiede la loro opinione sulla possibile ambientazione del nuovo titolo. Tra le numerose preferenze del sondaggio ...

Far Cry 5 - il cuore oscuro dell'America di Trump : Se, come spesso facciamo su queste pagine, sosteniamo che i videogiochi siano ormai un medium maturo, capace di sfiorare il mondo dell'arte e di raccontare di tutto e di più, dobbiamo anche essere ...

Far Cry 5 - il cuore oscuro dell’America di Trump : L’occasione per trasformare l’intero gioco in una dura critica all’America Trumpiana c’era tutta. La domanda da farsi è: ce n’era davvero bisogno?

Hypergun : ecco un interessante trailer dello shooter roguelite in stile Far Cry 3 : Blood Dragon : Hypergun è uno shooter roguelite dall'estetica e dai suoni che richiamano a gran voce gli anni 80, riporta VG247.Realizzato da NVYVE Studios, lo stesso team dietro a P.A.M.E.L.A., Hypergun è un progetto molto diverso da quest'ultimo come possiamo ben evincere dal trailer.In Hypergun giocheremo nei panni di Dewey Owens, uno stagista di DevTech Labs che deve utilizzare l'arma più potente della compagnia: l'Hypergun, per eliminare gli alieni ...

Far Cry 3 Classic Edition arriverà anche in versione fisica? : Il rivenditore di videogiochi online neozelandese, Mighty Ape, avrebbe svelato una versione fisica di Far Cry 3 Classic Edition. Come saprete, l'apprezzato gioco sarà disponibile gratuitamente nel Season Pass di Far Cry 5 il 29 maggio, ma potrà essere acquistato singolarmente in digitale dal 26 giugno.Tuttavia, come segnala PlayStation LifeStyle, Far Cry 3 Classic Edition potrebbe arrivare anche in edizione fisica Ecco un elenco di funzionalità ...

Far Cry 5 : Arriva l’evento White Collar Job : Far Cry 5 si aggiorna con un nuovo evento chiamato White Collar Job, nel quale i giocatori sono chiamati ad eliminare i lupi bianchi di Jacob e i suoi scagnozzi, più potenziati del normale. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Un nuovo evento Sfida per Far Cry 5 La sfida può essere portata a termine utilizzando solo l’arco, una volta eliminati i bersagli è ...

Far Cry 5 : gli animalisti del gruppo PETA prendono di mira il sistema di pesca del gioco : Il gruppo di animalisti PETA si è schierato contro Ubisoft ed il suo Fart Cry 5 accusando il sistema di pesca del gioco, riporta Psu.Dopo tutto potrebbe sembrare una scelta bizzarra quella di schierarsi contro la pesca del gioco, quando vi sono molte altre attività violente contro animali quali orsi, aquile e lepri, ma a quanto pare secondo gli attivisti è proprio la pesca che ha qualcosa che non va.Il gruppo critica "contenuti non etici" e si ...

NPD : Far Cry 5 è il videogioco più venduto di marzo : Se qualche ora fa vi avevamo raccontato dell'importante risultato di Sea of Thieves che si è piazzato al secondo posto dei titoli più venduti di marzo, il gradino più alto spetta di diritto a Far Cry 5, la quinta installazione della serie di videogiochi Ubisoft che ha dominato sugli avversari sia su PS4 che su Xbox One.Far Cry 5 non solo quindi è stato il migliore su entrambe le console e in assoluto a marzo, ma è diventato anche quello più ...

Far Cry 5 guida la classifica software italiana : Vi proponiamo anche per questa settimana le classifiche software italiane relative alla week 15 del 2018 che ci mostrano il successo ottenuto da Far Cry 5 nel nostro paese. Il gioco di Ubisoft, ovvero quello che ha venduto più velocemente in tutta la serie, conquista la cima della graduatoria seguito dall'apprezzato FIFA 18 e dall'inossidabile GTA 5.Qui di seguito possiamo vedere le classifiche nel dettaglio, partendo dalla Top 3 della settimana ...