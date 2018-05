Fanno esplodere il bancomat del Banco Bpm

Fanno esplodere una bomba in ristorante indiano in Canada - almeno 15 feriti. Tre sono gravi : Due uomini hanno fatto esplodere un ordigno in un ristorante indiano a Mississauga, città meridionale nella provincia canadese dell’Ontario, nella parte occidentale dell’area metropolitana di Toronto. Secondo i media locali almeno 15 persone sono rimaste ferite, tre dei quali sono gravi. ...

Fanno esplodere bancomat nel Salernitano : ANSA, - POLLA , SALERNO, , 23 MAG - La scorsa notte è stato fatto esplodere a Polla , Salerno, il bancomat della filiale della Banca Popolare di Bari. Il raid è stato particolarmente veloce con l'...

Strage in Indonesia : padre - madre e 4 figli kamikaze si Fanno esplodere in tre chiese Dieci morti : L' Indonesia è il più grande paese a maggioranza musulmana del mondo, ed è colpita dai attacchi di militanti islamici dal 2000. In un video delle telecamere di sicurezza, si vede inoltre un altro ...

Queste formiche si Fanno esplodere per salvare le loro compagne : Usano un sistema estremo ma molto efficace per fermare gli invasori che cercano di entrare nel formicaio