Fallita Melegatti | finisce storia ditta simbolo pandoro

Melegatti è Fallita - libri in tribunale/ Verona - non basta fondo Usa e appello dipendenti : il pandoro è finito : Melegatti, il tribunale di Verona dichiara fallimento sulla ditta del pandoro: libri contabili dai giudici, non basta il fondo Usa e neanche l'ultimo appello dei dipendenti lavoratori(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 19:06:00 GMT)