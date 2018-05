Fallen Legion | Rise to Glory | pubblicato il trailer di lancio

eurogamer

(Di martedì 29 maggio 2018)toè una raccolta che comprende: Sins of an Empire e: Flames of Rebellion, e come riporta Nintendoeverything ora possiamo vedere in rete ildi.Si tratta dei due capitoli complementari di un gioco di ruolo d'azione sviluppato da YummyYummyTummy, pieno di battaglie e di scelte da compiere per il bene del proprio regno. Il giocatore vestirà i panni della principessa Cecile (: Sins of an Empire) e del Legatus Laendur (: Flames of Rebellion), due rivali che combattono per i loro popoli.L'uscita ditoè prevista per il 29 maggio in Nord America e per il 1° giugno in Europa.Read more…