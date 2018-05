FABIAN RUIZ AL NAPOLI Si cerca uno sconto sulla clausola rescissoria

FABIAN RUIZ al Napoli/ Sprint per il centrocampista - bruciata la concorrenza? : Fabian Ruiz è il nome nuovo per il centrocampo del Napoli: pronto l'acquisto di calciomercato, il giovane spagnolo gioca nel Betis e può arrivare per meno di 30 milioni di euro(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 10:30:00 GMT)