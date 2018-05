F1 Toro Rosso | Gasly | «È stato un fantastico weekend»

Incidente Leclerc Hartley/ Video Formula 1 - problemi ai freni per il monegasco : scontro fatale con Toro Rosso : Incidente Leclerc Hartley, Video Formula 1: il momegasco della Sauber tampona la Toro Rosso del Neozelandese per un guasto ai freni. Gp di Monaco 2018.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 17:22:00 GMT)

F1 - Brendon Hartley rischia grosso dopo il disastro di Barcellona : la Toro Rosso pronto a sostituirlo con… Wehrlein : dopo le deludenti prestazioni di questo inizio di stagione, Brendon Hartley potrebbe essere sostituito da Pascal Wehrlein rischia di finire prima del previsto l’avventura di Brendon Hartley con la Toro Rosso, la scuderia di Faenza infatti sta pensando di sostituire il pilota neozelandese dopo il pessimo avvio di stagione. LaPresse/Photo4 L’incidente con cui il driver classe ’89 ha distrutto la monoposto durante la terza ...

Lidl e Toro Rosso : partnership europea ricca di premi : La catena di supermercati Lidl annuncia una nuova partnership con la Scuderia Toro Rosso di Faenza, un accordo che testimonia ancora una volta la vicinanza con il mondo dello sport. La collaborazione prevede la visibilità del logo “Lidl” sul muso delle monoposto in 9 tappe europee del Mondiale 2018 e un concorso rivolto a tutti […] L'articolo Lidl e Toro Rosso: partnership europea ricca di premi sembra essere il primo su ...

I piloti Toro Rosso scelgono Honda Civic Type R : I piloti della Scuderia Toro Rosso Honda F1 Pierre Gasly e Brendon Hartley hanno scelto la Honda Civic Type R per viaggiare ogni giorno su strada. La Civic Type R 2017 è la soluzione ideale per un pilota di Formula 1, in pista o su strada. Battezzata come “auto da corsa per la strada”, detiene […] L'articolo I piloti Toro Rosso scelgono Honda Civic Type R sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...

F1 - la stampa tedesca accusa : “Complotto Toro Rosso-Red Bull contro Vettel. Incidente Gasly-Hartley fatto apposta” : L’Incidente tra Pierre Gasly e Brendon Hartley ha decisamente cambiato l’esito del GP della Cina 2018, terza tappa del Mondiale F1, disputato la scorsa settimana. Il contatto tra le due Toro Rosso ha infatti portato all’ingresso della safety car e ha permesso alle Red Bull di fermarsi e di montare le gomme più morbide, consegnando di fatto la vittoria a Dani Ricciardo e costringendo Sebastian Vettel a chiudere in ottava posizione dopo il ...

F1 - Fernando Alonso : “Non ha senso continuare a chiedermi di Ferrari e Toro Rosso!” : Mai banale nelle sue dichiarazioni. Una volta di più Fernando Alonso si fa sentire. Il suo inizio di stagione è stato ampiamente positivo, specie se paragonato alle ultime, tremende annate. L’asturiano è andato a punti in tutte e tre le gare fin qui disputate, sintomo che effettivamente i passi avanti della McLaren sono stati notevoli, nel passaggio alla power unit Renault. Non abbastanza però da liberarlo da confronti con il suo passato. ...

F1 Toro Rosso - Tost : «È la migliore situazione di sempre» : TORINO - L'inizio di stagione della Toro Rosso può essere considerato più che positivo, nonostante qualche errore e qualche contrattempo, così come la partnership con la Honda. Ne è convinto anche il ...

F1 Toro Rosso - Tanabe : «Siamo sulla strada giusta» : ROMA - Dopo il ritiro al tredicesimo giro nel GP d'Australia della Toro Rosso di Pierre Gasly, Honda ha rintracciato il problema ai componenti del motore MGU-H e del turbocompressore e ha trovato una ...

F1 Toro Rosso - Tanabe : «Siamo concentrati su questa gara e quelle dopo» : TORINO - In casa Toro Rosso, dopo il ritiro al tredicesimo giro nel GP d'Australia di Pierre Gasly, Honda ha rintracciato il problema ai componenti del motore MGU-H e del turbocompressore e ha trovato ...

F1 Toro Rosso - Gasly : «Honda ha un gran piano di sviluppo» : TORINO - Pierre Gasly, il giovane pilota francese della Toro Rosso, non aveva preso troppo bene il ritiro in Australia, ma in vista del Bahrein è convinto che le cose possano andare meglio: ' Honda ...

F1 Toro Rosso - Gasly : «Honda sta spingendo al massimo» : ROMA - Il giovane pilota francese della Toro Rosso Pierre Gasly non aveva preso troppo bene il ritiro in Australia, ma in vista del Bahrein è convinto che le cose possano andare meglio: ' Honda sta ...

F1 Toro Rosso - Gasly : «Il ritiro è stata una gran rottura» : ROMA - Dopo i test di Barcellona particolarmente incoraggianti per il nuovo binomio Toro Rosso-Honda la gara ha invece messo in luce i problemi della power unit nipponica, come era già accaduto lo ...

F1 Toro Rosso - Gasly : «Dobbiamo fare in modo che il problema non ricapiti». : TORINO - La gara ha messo in luce i problemi della power unit Honda, come era già accaduto lo scorso anno con la McLaren, dopo i test di Barcellona particolarmente incoraggianti. Grande delusione e ...