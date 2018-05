F1 – Raikkonen accusato di molestie sessuali | il finlandese denuncia una donna per

F1 – Donna chiede una cifra folle a Raikkonen per tacere - Kimi (accusato di molestie) la denuncia per estorsione : Raikkonen denuncia una Donna per estorsione: il ferrarista accusato da quest’ultima di molestie, Kimi le avrebbe toccato il seno Una somma di denaro a sette seri: tanto sarebbe stato chiesto da una Donna a Kimi Raikkonen per tacere su un fatto accaduto a Montreal nel 2016. Il ferrarista avrebbe toccato il seno, dopo il Gp del Canada di due anni fa, alla signora in questione. Per fare silenzio sull’incresciosa vicenda la protagonista ...