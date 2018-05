F1 2018 | GP Canada | i set di gomme Pirelli P Zero per il Paul Ricard

F1 - Mondiale 2018 : grande equilibrio e valori che mutano da pista a pista. Ma in Canada arriveranno gli aggiornamenti… : Il Mondiale di Formula 1 è quasi giunto a un terzo delle gare in programma e tante cose sono successe fino al GP di Monaco di ieri. La gara di Montecarlo ha visto trionfare Daniel Ricciardo, al secondo successo stagionale al pari di Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, rispettivamente primo e secondo nella classifica iridata. Il weekend monegasco ha confermato che il Mondiale di quest’anno vive di equilibri sottilissimi, pronti a cambiare ...

F1 - Mondiale 2018 : la Ferrari può sorridere dopo il GP nel Principato? Punti guadagnati sulla Mercedes e power uniti n.2 in Canada : Un secondo ed un quarto posto: è questo l’esito del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, per la Ferrari. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen vanno via dal Principato, non avendo potuto replicare la doppietta dell’anno passato, visto il successo della Red Bull di Daniel Ricciardo, super performante nel corso di tutto il weekend monegasco. Si può sorridere o meno a Maranello per questo riscontro? La risposta è ...

Volley - Nations League 2018 : secondo weekend - le partite dell’Italia. Gli azzurri sfidano Canada - Iran - Argentina : date - programma - calendario - orari e tv : Dopo il fantastico tris di vittorie infilato a Kraljevo, l’Italia si trasferisce a San Juan (Argentina) per la seconda tappa della Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri si sono scatenati contro la Germania, hanno firmato l’impresa contro il Brasile e hanno zittito la Serbia: doveva essere un weekend difficilissimo e invece si è rivelato trionfale. La nostra Nazionale si affaccia dunque con elevato ottimismo al secondo fine ...

F1 - GP Canada 2018 : programma - orari e tv. Si corre fra due settimane a Montreal : Dall’8 al 10 giugno andrà in scena il settimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, sul tracciato di Montreal (Canada). Un circuito caratteristico che richiede tanto ai freni ed al motore. Non è un caso che buona parte dei team disporranno delle power unit evolute per massimizzare le loro prestazioni. Ferrari e Mercedes si confronteranno ancora una volta, reduci da un weekend su una pista completamente diversa (Montecarlo). Se nel ...

Hockey - Mondiali 2018 : incredibile Svizzera! Fa fuori il Canada e vola in finale con la Svezia : Saranno Svezia e Svizzera a giocarsi la finale dei Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca. Un epilogo a sorpresa, non tanto per gli scandinavi, che comunque hanno regolato gli Stati Uniti con un secco 6-0, quanto per gli elvetici, che hanno proseguito la loro incredibile cavalcata eliminando il favoritissimo Canada in una semifinale da batticuore. Il successo della Svezia contro gli Stati Uniti è stato nettissimo, senza appello. Gli ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : il Canada si salva all’overtime - avanti Russia e Repubblica Ceca. Retrocede la Corea del Sud : Penultima giornata della prima fase dei Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca. Oggi è stato il giorno di alcuni verdetti. Nel girone A (Copenhagen), non ha avuto alcun problema la Russia, che ha battuto la Slovacchia per 4-0, chiudendo la partita con due gol a porta vuota nel finale. Gli slovacchi, infatti, hanno provato il tutto per tutto per agguantare il quarto posto: ora sono a un punto dalla Svizzera e domani dovranno pertanto battere ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : vittorie agevoli per Russia - Canada - Stati Uniti e Svezia : Nella giornata odierna sono scese in campo tutte le quattro favorite alla vittoria finale dei Mondiali di Hockey su ghiaccio in corso di svolgimento in Danimarca. Quattro vittorie senza patemi, per compiere un altro passo verso la fase finale. Nel gruppo A (Copenhagen), la Russia si è confermata la miglior difesa del Mondiale. Anche oggi i sovietici hanno chiuso la partita mantenendo la porta inviolata, come negli altri due impegni. La ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : Finlandia - Canada e Russia in scioltezza - la Svezia soffre con la Repubblica Ceca : È stata completata oggi la seconda tornata di incontri validi per i Mondiali di Hockey su ghiaccio in corso di svolgimento in Danimarca. La fase a gironi è ancora lunga ma intanto le classifiche dei due gironi si stanno già delineando. Nel gruppo A (Copenhagen) proseguono a braccetto Russia e Svezia. I sovietici non hanno avuto difficoltà a sbarazzarsi dell’Austria, sconfitta 7-0 con la doppietta di Grigorenko e la performance di uno ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : gli Stati Uniti battono il Canada! Tutto facile per Russia e Svezia : I Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca sono cominciati subito con lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Uno degli incontri più attesi, già in scena nella prima giornata. A vincere è stato team USA, che ha prevalso agli shoot-out per 5-4. Una vittoria arrivata nonostante lo svantaggio iniziale di due reti (Dubois e O’Reilly), recuperato e ribaltato grazie ai gol di Lee, Larkin e Gaudreau. Gli Stati Uniti sono poi arrivati sul 4-3 nel ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : Svezia e Canada favorite in Danimarca. Russia per la conferma - Stati Uniti per il riscatto : Dal 4 al 20 maggio la Danimarca sarà teatro dei Mondiali 2018 di Hockey su ghiaccio. Dopo la Prima Divisione, chiusasi con la promozione dell’Italia, tocca adesso alla Top Division, quella che assegnerà il titolo iridato. La caccia a Svezia e Canada è aperta: sono state loro a monopolizzare le ultime tre edizioni (dominio ancor più netto se si guarda ai Giochi Olimpici), e saranno di conseguenza loro le due squadre da battere. LE ...

Tuffi - World Series Montreal 2018 : la Cina dà spettacolo nella piscina in Canada : Seconda giornata di gare a Montreal per il terzo appuntamento delle World Series 2018 di Tuffi. La Cina ha dato spettacolo nella pisCina canadese vincendo le due finali individuali dal trampolino 3m (maschile) e dai 10 metri (femminile). Tra gli uomini a fare la voce grossa è stato Cao Yuan (531.20) che, al termine di un atto conclusivo appassionante, ha avuto la meglio del connazionale Xie Siyi (529.30) e del russo Ilia Zakharov (505.05). Una ...

Curling - Mondiali Doppio Misto 2018 : Italia eliminata agli ottavi. Le semifinali saranno Corea del Sud-Russia e Canada-Svizzera : Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell’Italia ai Mondiali Doppio Misto di Curling, in corso di svolgimento ad Oestersund (Svezia). La coppia azzurra formata da Veronica Zappone e Simone Gonin è stata sconfitta di misura dalla Svizzera di Michele Jaeggi e Sven Michel con il punteggio di 6-5. Una partita iniziata subito in salita per gli azzurri, che non riescono a sfruttare l’hammer e si fanno rubare la mano dagli elvetici, che realizzano ...

Curling - Mondiali Doppio Misto 2018 : Italia eliminata agli ottavi. Le semifinali saranno Corea del Sud-Russia e Canada-Svizzera : Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell’Italia ai Mondiali Doppio Misto di Curling, in corso di svolgimento ad Oestersund (Svezia). La coppia azzurra formata da Veronica Zappone e Simone Gonin è stata sconfitta di misura dalla Svizzera di Michele Jaeggi e Sven Michel con il punteggio di 6-5. Una partita iniziata subito in salita per gli azzurri, che non riescono a sfruttare l’hammer e si fanno rubare la mano dagli elvetici, che realizzano ...

Beach volley - World Tour 2018. Russia e Canada in trionfo sulla sabbia cinese : Una prima e una seconda volta: sul gradino più alto del podio a Xiamen salgono due coppie relativamente “giovani di formazione” ma che possono davvero recitare ruoli da protagoniste nella stagione in corso e anche nelle prossime che faranno da preludio a Tokyo 2020. In campo maschile i russi Stoyanovskiy/Velichko conquistano il loro primo successo assieme, che arriva dopo il secondo posto di Doha: non male per un binomio che si è ...