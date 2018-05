Etica ed estetica in mostra

Società italiana medicina estEtica promuove sigarette senza fumo : Chefumo faccia male è risaputo, bisogna cercare delle leve giuste eprovarci".Bisognerebbe, ad esempio, puntare sul mondo femminile e suun'altra evidenza scientifica, cioè che tra i fumatori le ...

Comune C.bello : «Iniziati stamattina i lavori di rimozione della palificata Tim antiestEtica e pericolante situata sul lungomare di Tre ... : Dopo un lungo iter avviato dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione, sono iniziati oggi i lavori di rimozione della palificata Telecom situata sul lungomare est e ovest della ...

Diploma alla scuola superiore di estEtica per Costanza Casali : le congratulazioni di A.Run.Co. : congratulazioni a Costanza Casali, per il conseguimento del Diploma della scuola superiore di estetica di Lucca. "I tuoi anni di sacrifici - dicono dal gruppo A.Run.Co., da cui arrivano i complimenti ...

DINNY KAFKA / "Giorgio Manetti mi piace estEticamente ma non ho un giudizio complessivo" (Uomini e donne) : DINNY KAFKA è la nuova dama del Trono Over di Uomini e donne che ha conquistato l'interesse di Giorgio Manetti: le sue dichiarazioni al settimanale Uomini e donne Magazine.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 17:40:00 GMT)

L'eleganza in medicina estEtica : E' una scienza medica esatta che deve affondare le proprie radici nella ricerca scientifica e ha il rigore scientifico di qualsiasi altra branca medica - ha precisato Emanuele Bartoletti, "I ...

Angelo Sanzio - il Ken Italiano/ Critica l'uso della chirurgia estEtica - è polemica... (Grande Fratello 15) : Angelo Sanzio, il Ken Italiano: l'uomo ha Criticato chi ricorre alla chirurgia estetica, cosa che ha fatto sorgere ovviamente un bel punto di domanda in merito. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:06:00 GMT)

Allarme creme solari / La Società Italiana di Medicina EstEtica sui problemi legati alla Vitamina D : allarme creme solari, la Società Italiana di Medicina Estetica sui problemi legati alla Vitamina D mette in guardia dall'uso di alcune di queste che possono causare seri problemi.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 22:31:00 GMT)

Medicina estEtica : pelle opaca e rugosa per il fumo - nemico della bellezza : Tra i temi al centro del 39° Congresso nazionale di Medicina estetica (Sime) che si è chiuso ieri a Roma, ci sono state anche le conseguenze “estetiche” del fumo, come la pelle opaca, grigiastra e meno elastica. Dal meeting è emerso che scegliere prodotti alternativi (e-cig o prodotti a tabacco riscaldato) potrebbe contribuire a ridurre i danni causati dall’esposizione al fumo. “E’ importante che a un congresso di ...

Medicina estEtica - prevenire l'invecchiamento della pelle in 6 passi : ATTIVITA' FISICA: è fondamentale fare sport e attività aerobica per migliorare la circolazione del sangue e l'ossigenazione delle cellule cutanee. SOLE: esporsi troppo ai raggi solari invecchia la ...

Bellezza - da biofiller ai tattoo bianchi : i trend della medicina estEtica : Il tatuaggio da nero o a colori diventa bianco, mentre i filler diventano biologici e biodegradabili. Sono solo alcune delle novità che saranno presentate al 39esimo congresso della Società italiana di medicina estetica (Sime), al via oggi a Roma e in corso fino a domenica. Ben lungi dal passare di moda, il tatuaggio è una pratica sempre più sdoganata e ormai diffusa non solo tra i giovani e gli adolescenti, ma anche tra gli adulti. Nel ...

Medicina estEtica - Sime : No a botox market.Affidarsi a specialisti : Roma, 18 mag. , askanews, 'La Medicina estetica non è botox market. E' una scienza medica esatta che deve affondare le proprie radici nella ricerca scientifica e ha il rigore scientifico di qualsiasi ...

Armonia - equilibrio - correttezza : dai chirurghi plastici italiani la definizione di chirurgia estEtica : La chirurgia estetica è aspetto della chirurgia plastica rilevante e delicato. Dal taglio del bisturi non si torna indietro e per questo il chirurgo plastico estetico deve costruire con il paziente un rapporto profondo e corretto, senza instillare il bisogno di correggersi o modificarsi. Queste esigenze devono essere liberamente espresse da un paziente informato e consapevole, per essere accolte ed eventualmente ridimensionate – all’insegna ...

1968 e la moda : storia e storie di un'estEtica che ritorna dopo 50 anni : E se il mondo versa lacrime per gli incidenti che accadono ogni giorno per le strade, la duchessa Mona Von Bismarch piange inconsolabile nella sua camera da letto, a Capri, perché non potrà vestirsi ...

Chirurgia estEtica : quando fermarsi? : Ne abbiamo sentito parlare, visto le foto sul web o lo abbiamo seguito in tv, quando è entrato come ospite speciale nella casa del Grande Fratello 2018. È Rodrigo Alves, l’uomo che si è sottoposto oltre 60 operazioni per somigliare al fidanzato di Barbie. Il «Ken Umano», così è conosciuto dai media il trentacinquenne dall’aspetto «plastico», è un fenomeno spettacolare che incuriosisce per la tenacia e la forza d’animo che ha ...