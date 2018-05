Eni gas e luce ed ENEA presentano Cappottomio

Energia : Eni gas & luce ed Enea lanciano ‘CappottoMio’ - efficienza condomini : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – Enea ed Eni gas e luce lanciano ‘CappottoMio’, un servizio finalizzato alla riqualificazione energetica degli edifici condominiali con l’installazione del cosiddetto ‘cappotto termico’ che rappresenta una soluzione tecnologica efficiente ed efficace per ridurre le dispersioni termiche degli immobili. Ad illustrare l’iniziativa sono stati il presidente il presidente Enea, ...

Energia : ENEA e Eni gas e luce presentano “CappottoMio” - un servizio per l’efficientamento dei condomini : Il presidente ENEA Federico Testa e l’AD di Eni gas e luce Alberto Chiarini hanno presentato oggi a Roma “CappottoMio”, un servizio finalizzato alla riqualificazione energetica degli edifici condominiali con l’installazione del cosiddetto “cappotto termico” che rappresenta una soluzione tecnologica efficiente ed efficace per ridurre le dispersioni termiche degli immobili. All’evento di presentazione, presso la sede ENEA di Roma, hanno ...

Incidente Leclerc Hartley/ Video Formula 1 - problemi ai frEni per il monegasco : scontro fatale con Toro Rosso : Incidente Leclerc Hartley, Video Formula 1: il momegasco della Sauber tampona la Toro Rosso del Neozelandese per un guasto ai freni. Gp di Monaco 2018.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 17:22:00 GMT)

Eni : gas e luce incontra a Mestre consumatori (2) : (AdnKronos) – Durante l’incontro sono stati illustrati anche gli ottimi risultati raggiunti da ‘Filogiallo’, il canale telefonico dedicato alle Associazioni, in cui un team specializzato è a disposizione per supportare l’attività quotidiana degli operatori delle Associazioni e prevenire eventuali reclami e richieste di conciliazione.Infine le Associazioni dei consumatori hanno mostrato un notevole interesse per la ...

CNA FITA : da inizio anno gasolio in aumento fino al 20% - costo insostEnibile. Tomassini : "Il rischio è che gli autotrasportatori spengano i ... : ... e questo i 'piccoli' cercano ogni giorno anche organizzandosi sindacalmente come CNA FITA, è anche vero che occorre responsabilità da parte di chi può e deve decidere le scelte dell'economia e della ...

Snam - accordo con Westport per business mobilità sostEnibile a gas naturale : Teleborsa, - Snam sempre più eco-sostenibile. Attraverso la controllata Snam4Mobility , la società ingegneristica ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione del ramo d'azienda operante nel settore ...

Finale Europa League - scontri a Lione : incendiati cassonetti - agenti rispondono con gas lacrimogEni : cassonetti a fuoco e lancio di gas lacrimogeni. Questa la scena registrata ieri sera tra le strade di Lione al termine della Finale di Europa League tra Atletico Madrid e Marsiglia. Protagonisti i tifosi francesi che hanno lanciato razzi contro la polizia, dopo la sconfitta della loro squadra. Gli agenti hanno disperso la folla ricorrendo a gas lacrimogeni. Al momento, stando alle informazioni che circolano sui media britannici e francesi, non ...

Pau Gasol : «È tempo che Becky - una donna - allEni gli uomini nel basket Nba» : Pau Gasol ha 37 anni, gioca a basket da sempre, ha vinto medaglie olimpiche e mondiali con la Spagna, milita nell’Nba, a San Antonio, ed è pronto a essere allenato da una donna. Lo è da sempre, da quando la gente sbagliava dicendo che suo padre era medico e sua madre infermiera. In realtà era il contrario, ma andava contro la norma. Pau Gasol lo ha raccontato in una lettera aperta che è a sostegno di una donna: Becky Hammon. «In 72 anni non c’è ...

Si può morire ad otto mesi soffocati dai gas lacrimogEni? : Il 14 maggio, anniversario dei 70 anni dalla nascita dello stato di Israele, sono avvenuti scontri durissimi fra palestinesi, uomini, donne e, purtroppo, bambini e l’esercito ebraico. I palestinesi hanno voluto manifestare la loro opposizione sia ai confini imposti dallo Stato di Israele sia all’inaugurazione della nuova ambasciata degli Stati Uniti d’America che da Tel Aviv è stata spostata a Gerusalemme. Israele aveva avvertito ed informato ...

Gaza - 61 palestinesi uccisi. E una neonata muore per i gas lacrimogEni. Turchia espelle ambasciatore israeliano : Si aggrava il bilancio delle vittime negli scontri a Gaza esplosi in concomitanza con l'inaugurazione della nuova ambasciata Usa a Gerusalemme. È salito a 61 il numero dei manifestanti...

Gaza - bambina morta per gas lacrimogEni aveva 8 mesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

VIbo - sequestrati dalle Fiamme Gialle un'autocisterna modificata e gasolio di illecita provEnienza : VIbo VALENTIA - Proseguono incessanti i controlli delle Fiamme Gialle VIbonesi a contrasto del dilagante fenomeno delle frodi tributarie nel settore petrolifero. Recentemente, infatti, i militari ...

Eni : Descalzi - a fine piano 11 mln clienti gas & luce - fatturato a 7 - 8 mld : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – L’Eni nel settore Eni gas & luce “punta a 11 milioni di clienti” dagli attuali 8 milioni e su “un fatturato a fine piano 2018-21 di 7,8 miliardi di euro e su un ebit a l 2021 che dovrebbe essere a 450 milioni di euro”. Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudio Descalzi, rispondendo alla domanda degli azionisti durante l’Assemblea. L'articolo Eni: Descalzi, a fine piano 11 ...