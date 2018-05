Energia | Terna | Fondazione Cariplo e Cariplo Factory premiano Bettery | 2

Consumi di Energia in aumento nel mese di aprile - Terna : Teleborsa, - Nel mese di aprile 2018, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 24,1 miliardi di kWh, in ...

Energia - Terna : ad aprile 2018 la domanda di elettricità in Italia è stata di 24 - 1 miliardi di kWh : Nel mese di aprile 2018, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 24,1 miliardi di kWh, in aumento dell’1,5% rispetto ai volumi dello stesso mese del 2017. La performance della domanda ha risentito dell’effetto calendario e temperatura: quest’anno, infatti, aprile ha avuto un giorno lavorativo in più (19 vs 18) ma ha fatto registrare una temperatura ...

Consumi di Energia in aumento a marzo - Terna : Nel mese di marzo 2018, secondo quanto rilevato da Terna , la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 27,7 miliardi di kWh, in aumento del 4,2% ...

Energia : ENEA con l’Agenzia Internazionale dell’Energia per rafforzare il ruolo delle donne : rafforzare il ruolo delle donne nei settori dell’efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e delle tecnologie low-carbon per dare maggiore impulso al processo di transizione energetica. È l’obiettivo dell’accordo di collaborazione ‘Clean Energy Education and Empowerment’ (C3E) che la IEA (Agenzia Internazionale dell’Energia) ha siglato con Italia, Canada, Finlandia e Svezia. A rappresentare il nostro Paese l’ENEA, che è presente nel ...

Clima : l’Agenzia internazionale dell’Energia sta frenando i governi rispetto agli obiettivi dell’Accordo di Parigi : l’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) è un’organizzazione internazionale il cui obiettivo è “assicurare energia pulita, affidabile ed economica”. Ma ora un rapporto dell’Oil Change International (gruppo di ricerca che mira ad accelerare il passaggio dai combustibili fossili alle energie pulite) e dell’Institute for Energy Economics and Financial Analysis illustra che, attraverso le sue previsioni energetiche, l’AIE sta guidando i governi ...

Energia : il CdA ENEA approva la graduatoria per il Centro di ricerca internazionale sulla fusione (DTT) : Il Consiglio di Amministrazione dell’ENEA ha approvato la Relazione conclusiva con la graduatoria finale delle nove località candidate ad ospitare la Divertor Tokamak Test facility (DTT), il Centro di eccellenza internazionale per la ricerca sulla fusione nucleare. sulla base dei requisiti tecnici, economici ed ambientali richiesti, il punteggio più elevato è stato assegnato dall’apposita Commissione di valutazione[1] al sito di Frascati (Roma), ...