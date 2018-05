Energia | ENEA e Eni gas e luce presentano “CappottoMio” | un servizio per

Haussman & Co premia ENEA. Mauro : Scelta l'Energia perché riguarda tutti noi : Teleborsa, - Il Premio Haussman & Co Patek Philippe ha scelto quest'anno l'energia , perché è un campo di scienze che "riguarda tutti noi". Oltre al consueto premio anche un investimento di 20 mila ...

Energia : eccellenze ENEA al centro della 6° edizione del Premio Hausmann & Co – Patek Philippe : Martedì 15 maggio alle ore 11,30, presso la sede ENEA di Roma (via Giulio Romano 41), si terrà la presentazione della 6a edizione del Premio Hausmann & Co – Patek Philippe, dedicata quest’anno alle giovani eccellenze della ricerca ENEA. Nel corso della mattinata verranno annunciati i premi e svelati i dettagli del “campus delle energie”, un nuovo polo formativo per la formazione di studenti e giovani ricercatori nei settori ...

Energia - ENEA : nuovo “forno” hi-tech per future macchine a fusione : All’ENEA è appena stata ultimata la realizzazione di un forno da vuoto ad alta temperatura che offrirà le competenze tecnologiche necessarie alla realizzazione di alcuni componenti della DTT (Divertor Tokamak Test facility), la nuova macchina per la ricerca sulla fusione che verrà costruita presso il Centro Ricerche di Frascati. Si tratta di un cilindro metallico delle dimensioni di una caldaia che servirà a studiare le proprietà dei CPS ...

Energia - accordo ENEA-IEA per rafforzare il ruolo delle donne : Teleborsa, - rafforzare il ruolo delle donne nei settori dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e delle tecnologie low-carbon è l'obiettivo dell'accordo di collaborazione Clean Energy ...

Energia : ENEA con l’Agenzia Internazionale dell’Energia per rafforzare il ruolo delle donne : rafforzare il ruolo delle donne nei settori dell’efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e delle tecnologie low-carbon per dare maggiore impulso al processo di transizione energetica. È l’obiettivo dell’accordo di collaborazione ‘Clean Energy Education and Empowerment’ (C3E) che la IEA (Agenzia Internazionale dell’Energia) ha siglato con Italia, Canada, Finlandia e Svezia. A rappresentare il nostro Paese l’ENEA, che è presente nel ...

Energia - ENEA : consumi in aumento e prezzi in discesa nel 2017 : Il 2017 ha registrato consumi finali di Energia in aumento (+1,3% rispetto al 2016, in linea con il +1,5% del PIL) ed emissioni di CO2 in leggero calo (­-0,5%) grazie soprattutto al contributo di settori come la generazione elettrica (-5%) e i trasporti (-2,2%). Nuovi massimi storici per le rinnovabili sul totale dei consumi elettrici: eolico e solare hanno raggiunto il picco del 70% su base oraria (17 aprile 2017) e l’insieme delle FER dell’87% ...

Pubblica Amministrazione : al via progetto ENEA per uso efficiente fondi su Energia e ambiente : ... smart city e illuminazione intelligente; impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; efficienza energetica e fonti rinnovabili per le PMI ; economia circolare e simbiosi industriale; ...

ENEA - PA : al via progetto per l’uso efficiente dei fondi su Energia e ambiente : L’ENEA ha attivato un apposito servizio a supporto delle amministrazioni regionali e locali interessate all’utilizzo ottimale delle risorse europee e nazionali nei settori dell’energia e dell’ambiente. L’iniziativa prevede un vero e proprio canale diretto con la PA attraverso strumenti operativi a cominciare da un help desk, attivo dal lunedì al venerdì (9.00 – 13.00), che le amministrazioni interessate possono già contattare, sia al ...

Energia : il CdA ENEA approva la graduatoria per il Centro di ricerca internazionale sulla fusione (DTT) : Il Consiglio di Amministrazione dell’ENEA ha approvato la Relazione conclusiva con la graduatoria finale delle nove località candidate ad ospitare la Divertor Tokamak Test facility (DTT), il Centro di eccellenza internazionale per la ricerca sulla fusione nucleare. sulla base dei requisiti tecnici, economici ed ambientali richiesti, il punteggio più elevato è stato assegnato dall’apposita Commissione di valutazione[1] al sito di Frascati (Roma), ...

