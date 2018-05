Enel : accordo con Ionity per 20 siti di ricarica ultrarapida entro 2019 : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – Enel, attraverso la divisione di servizi energetici avanzati Enel X, e Ionity, joint venture fra Bmw, Daimler, Ford e il Gruppo Volkswagen (tramite Porsche e Audi), hanno siglato un accordo di collaborazione per installare entro la fine del 2019, fino a 20 siti di ricarica Ionity, ciascuno con un massimo di sei colonnine high-power con una potenza fino a 350 kW. I 20 siti italiani si inseriscono nel piano Ionity ...

Enel : accordo con Ionity per 20 siti di ricarica ultrarapida entro 2019 (3) : (AdnKronos) – Le stazioni Hpc consentiranno la ricarica dei veicoli elettrici dei clienti di Enel X e di qualsiasi altro fornitore di servizi di mobilità operante in Italia che desideri offrire servizi di ricarica tramite queste infrastrutture avanzate. Le stazioni saranno integrate nel piano nazionale di Enel per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica, che prevede fino a 14mila siti entro il 2022, e nell’intera ...

Enel : accordo con Ionity per 20 siti di ricarica ultrarapida entro 2019 (2) : (AdnKronos) – Ionity ed Enel X, sottolinea Marcus Groll, Chief Operating Officer di Ionity, “sono sulla stessa strada. Vogliamo che i viaggi a lunga percorrenza diventino una realtà per i veicoli elettrici in Europa. La nostra collaborazione con Enel X ci consente di realizzare una rete di ricarica potente che affronti la cosiddetta ‘range anxiety’ che attualmente preoccupa gli utilizzatori di auto ...

Enel - accordo con società ferroviaria russa per sistemi accumulo : Teleborsa, - Enel, attraverso la sua controllata per i servizi energetici avanzati Enel X, e RusEnergoSbyt, fornitore energetico nato da una joint venture fra Enel ed ESN, hanno firmato un accordo di ...

Enel Green Power e F2i siglano accordo con pool banche per EF : Teleborsa, - Enel Green Power e il fondo infrastrutturale F2i, soci della joint venture paritetica Gruppo EF Solare Italia , EF, , primo operatore di fotovoltaico in Italia, hanno sottoscritto un ...