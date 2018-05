Elle Fanning | «Provo a essere felice»

vanityfair

(Di martedì 29 maggio 2018) Questo pezzo è un estratto della cover di Vanity Fair in edicola dal 30 maggio Dopo quaranta minuti di intervistaammette finalmente di avere un difetto, anzi tre. «Sono disordinata. Non particolarmente fissata con la pulizia. E ansiosa. Domani parto per Londra per girare il sequel di Maleficent, devo fare i bagagli e sono nel panico». Piccolezze, certo, ma almeno la rendono umana, una qualità che – guardandola – si potrebbeportati a dimenticare. Da quando è apparsa sullo schermo, a tre anni, in Mi chiamo Sam (faceva la parte della sorella Dakota da piccola),è stata protagonista di una carriera basata su scelte di ottimo gusto e accurate, le stesse caratteristiche che si riscontrano nella sua immagine pubblica, sempre eterea, educata, angelica ma moderna allo stesso tempo. Per i fan che la seguono su Instagram è un unicorno. Per le stylist che la vestono, la ...