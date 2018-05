Elisabeth Biondi | «Perché la fotografia sopravviverà a Instagram»

vanityfair

(Di martedì 29 maggio 2018) Alla fine degli anni Ottanta, fra i party esclusivi dell’Upper East Side e gli aperitivi a base di Long Island sull’Hudson al tramonto,si muove con entusiasmo, decisa a dimostrare di essere all’altezza, di valere esattamente quanto gli uomini che la circondano. Nata in Germania in un paese di appena 200 abitanti, arriva a New York negli anni Settanta dove lavora come Photo Editor prima a Penthouse e poi a Vanity Fair, assunta da quella Tina Brown pronta a rivoluzionare la rivista e a renderla un’icona dello stile glam e sfavillante delle celebrities. La missione è compiuta e, dopo sette anni di onorato servizio e un breve ritorno in patria grazie alla rivista Stern, è il momento di guardare avanti, di tuffarsi in una nuova avventura. Con Tina, nel frattempo diventata direttrice del The New Yorker,diventa Visual Editor, responsabile di ...