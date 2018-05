Elezioni | da Renzi a Boldrini appello all’unità L’idea di un Fronte democratico anti M5s

Renzi : “Alle Elezioni un fronte ampio guidato dal Pd contro gli sfascisti istituzionali” : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi si prepara alle prossime elezioni che vedranno contrapposti "da un lato gli sfascisti istituzionali, dall'altro un fronte ampio guidato dal Pd ma che non sia solo il Pd". L'ex segretario del Pd annuncia che sarà anche lui in campo per dare una mano, ma questa volta il suo ruolo sarà quello di mediano.Continua a leggere

Renzi : alle Elezioni fronte ampio oltre il Pd contro sfascisti istituzionali : Le prossime elezioni sono una grandissima occasione e Renzi non intende lasciarsela scappare. Però l'ex premier stavolta vuole giocare da mediano. Lo dice a Circo Massimo, su Radio Capital, dove ...

Renzi : chi vuole uscire dall’Euro deve dirlo prima Elezioni e non dopo : GOVERNO. Renzi: CHI vuole uscire DA EURO LO deve DIRE prima DEL VOTO Roma – Di seguito le parole di Matteo Renzi, ex segretario del Pd. “Alle elezioni del 4 marzo nessuno aveva proposto l’uscita dall’Euro. Non c’è nessuna maggioranza tra gli italiani che si sia espressa a favore dell’uscita dall’Euro. Gli unici due esponenti che hanno ipotizzato questa ipotesi sono stati i parlamentari leghisti Bagnai e ...

IL PARTITO DI RENZI/ Soldi - iscritti - berluscones - oppositori - Elezioni : ecco il piano : RENZI ha smentito di voler fare un PARTITO suo, quindi è vero. Anzi, sono vere entrambe le cose. I berlusconiani sono pronti a confluire nel nuovo contenitore. ecco il piano.

Berlusconi : no appoggio esterno a governo M5s-Lega - Il Carroccio spera ancora - Di Maio corre verso le Elezioni - Renzi lancia Gentiloni se ... : Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, Forza Italia non può accettare nessun veto". Giorgetti: "Mai avuto ...

Elezioni bis. Il M5S punta al 40% con i voti degli antirenziani : Luigi Di Maio è già in campagna elettorale e guarda a come prendere quanti più voti possibili alle altre forze

Renzi contro M5s "referendum Euro? Sbroccano"/ Ma Beppe Grillo e Di Maio puntano a nuove Elezioni : Matteo Renzi si schiera contro il Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo e Luigi Di Maio sembrano però puntare a vincere le elezioni tornando presto al voto(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 11:59:00 GMT)

"Governo a tempo - non tecnico Invito ai 5 Stelle - mai con Renzi" "L'incarico a chi vinto le Elezioni" : "Se di governo tecnico, di scopo o istituzionale, l'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludo qualsiasi tecnico alla Monti. E ribadisco l'Invito a M5S come fare insieme un governo a tempo per fare poche cose e bene". Questo Matteo Salvini chiedera' al presidente Mattarella lunedi', come ha anticipato in conferenza stampa a Milano. Il segretario della Lega ha indicato la durata del prossimo ...

Governo - Emiliano : “Al voto? Pd verrà raso al suolo. I miei compagni di partito sappiano che è Renzi a chiedere le Elezioni” : “Se non si mettono d’accordo per fare un Governo e continuano a dare questo spettacolo forse la soluzione è andare al voto”. Risponde così ai cronisti Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, a margine della mattinata di dibattiti prima del concertone del pomeriggio a Taranto per l’Uno Maggio Libero e Pensante (segui la diretta video). “Una legge elettorale fatta dal Pd che si conclude con nuove elezioni a due ...

DI MAIO "Elezioni A GIUGNO" - LO STOP DEL QUIRINALE/ Governo - 'sale' Salvini : Renzi fa 'scoppiare' il Pd : Di MAIO, 'Elezioni a giugno': il QUIRINALE lo boccia, Salvini sale nelle ipotesi di Governo. Le ultime notizie, con Renzi che ha spaccato il Pd.

Pd - Nicola Zingaretti è l'anti-Renzi Elezioni anticipate? Si scalda Delrio : Seppur in sordina, di fatto è partita, con Nicola Zingaretti, la prima candidatura alla leadership del Pd in caso di Primarie. Una corsa segnata, sinora, da una pretattica esasperata Segui su affaritaliani.it

