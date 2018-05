Elezioni a fine luglio | nel Pd cresce fronte per voto | sì da Orlando | Guerini e Marcucci

Elezioni in Venezuela - alta tensione al confine con la Colombia : 'Nel mondo dello sport l'unico sostenitore fervente del presidente rimane Diego Armando Maradona ' dice Mellara: 'E' salito sul palco per la chiusura della campagna elettorale di un Paese sull'orlo ...

Elezioni Ragusa - fine settimana dedicato ad apertura campagna elettorale : fine settimana all'insegna delle campagne elettorali di 3 candidati a sindaco. A presentarsi pubblicamente agli elettori Massari, Migliore e Tringali.

Elezioni Taormina - Tronchet : 'Il tempo della vecchia politica sta finendo' : Vediamo pochezza politica e scarsa considerazione per il paese'. 'Noi sin qui siamo stati gli unici continua Tronchet a girare per i quartieri e parlare con i cittadini e a individuare e proporre le ...

Mattarella sfida i partiti : 'Governo neutrale fino a fine 2018 - poi Elezioni' : Questo potrebbe 'esporre la nostra economia a manovre offensive sui mercati finanziari'. SENZA NUOVA LEGGE ELETTORALE SI RISCHIA STESSA SITUAZIONE 'Vi è il timore che a legge elettorale invariata si ...

Elezioni a luglio - quell'unico "quasi precedente" di fine giugno 1983 che segnò il tracollo della Dc di De Mita : Le colonne d'Ercole di Elezioni in pieno periodo estivo non sono mai state finora attraversate nella storia repubblicana. Mai prima d'ora, probabilmente nemmeno nell'immaginazione, il tabù di luglio era stato violato. Troppe le variabili legate alle vacanze, a una macchina che faticherebbe non poco a mettersi in moto.Unico precedente "vicino", le Elezioni politiche del 1983, svoltesi il 26 e 27 giugno. Furono, forse non a caso, Elezioni ...

Di Maio vuole Elezioni a giugno ma la prima data utile è a fine settembre : Luigi Di Maio vorrebbe fare a tutti i costi il premier ma è riuscito solo nell’impresa di marginalizzare i 5Stelle.

Canoa slalom - ad Ivrea nel fine settimana le sElezioni per formare la nazionale in vista degli impegni internazionali : Si terranno sabato 28 e domenica 29 ad Ivrea le selezioni per la formazione della nazionale italiana di Canoa slalom per i primi eventi internazionali del 2018: l’appuntamento eporediese servirà quale banco di prova in vista degli Europei senior e per le tappe di Coppa del Mondo, nonché per Mondiali ed Europei delle categorie junior ed under 23. Saranno impegnati circa 100 atleti in tutte le sette categorie: K1 uomini, K1 donne, C1 uomini, ...