Elena Morali contro Simone Coccia Mi ha fatto delle avances | confronto al

L’Isola dei Famosi : Francesco Monte dimentica Paola con Elena Morali? : Un appuntamento dedicato a due ex naufraghi della tredicesima edizione del reality show L’Isola dei Famosi 2018: si tratta di Elena Morali e Francesco Monte, perché di recente in un noto magazine è stato dichiarato qualcosa di inaspettato su di loro. Elena Morali smentisce la presunta relazione con l’ex tronista Francesco Monte, dopo aver archiviato la storia d’amore con Paola Di Benedetto, continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica, ...

Francesco Monte dimentica Paola Di Benedetto con Elena Morali? L’indiscrezione : E chi se l’aspettava? Dopo la fine delle rispettive storie d’amore, adesso parrebbe star nascendo del tenero tra Elena Morali e Francesco Monte, che hanno condiviso l’esperienza a L’isola dei famosi 2018, il reality divenuto tristemente noto per l’esclusione dell’ex tronista dovuta all’ormai famigerato canna-gate. Francesco Monte e Paola Di Benedetto, una storia breve In principio fu Paola Di Benedetto ...

Gossip : Francesco Monte flirta con Elena Morali? Lo 'scoop' di Spy Video : Cosa sta succedendo nella vita sentimentale di Francesco Monte? Da quando Cecilia Rodriguez lo ha lasciato in diretta tv, non passa giorno che qualche giornale non lanci qualche nuovo Gossip sul suo conto. La fine del breve flirt con Paola Di Benedetto [Video], poi, ha acceso ancora di più i riflettori sull'ex tronista e sulle sue frequentazioni; stando a quello che sostiene 'Spy' nel suo ultimo numero, ci sarebbe un'altra naufraga dell'Isola ...

Buon compleanno Francesco Monte - alla festa non c’è Paola ma c’è Elena Morali : è lei la sua nuova fiamma? : La coppia dell’estate sarà quella formata da Elena Morali e Francesco Monte? I due assieme alla festa di compleanno dell’ex tronista Il giorno del trentesimo compleanno di Francesco Monte è stato davvero pazzesco. Le feste di compleanno sono state addirittura due ed hanno coinvolto amici e parenti, tra queste però spiccava un’assente per eccellenza: Paola Di Benedetto. L’ex naufraga, che ha avuto con l’ex tronista ...

Gf - Elena Morali rivela : "Il fidanzato della Pezzopane ci ha provato anche con me" : Mentre Stefania Pezzopane difende il suo fidanzato che si trova nella casa del Gf Nip, fuori dalla porta rossa succede di tutto.Su Simone Coccia, infatti, si sta abbattendo un nuovo ciclone. Dopo quello dello scambio di messaggio hot con Lucia Bramieri, è arrivato anche quello della richieste di foto. A rivelarlo è Elena Morali in un'intervista al settimanale Vero. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, che qualche settimana fa ha confessato ...

Pomeriggio 5 - Elena Morali e Marco Ferri stanno insieme : il dubbio sul bacio : A Pomeriggio 5 si è parlato di Elena Morali e Marco Ferri. I due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018 stanno insieme? Nello studio di Barbara d’Urso si discusso su di un possibile filmato a luci rosse, ma soprattutto sulla possibilità che i due si siano già dati il primo bacio. Come hanno reagito i protagonisti del gossip? Secondo la conduttrice e molti telespettatori il loro linguaggio del corpo ha tradito quanto cercavano di ...

Elena Morali e Marco Ferri si sono baciati? La rivelazione a Pomeriggio 5 : Marco Ferri e Elena Morali stanno insieme? Mistero su un bacio a Pomeriggio 5 Dopo aver annunciato la fine della sua storia d’amore con Scintilla, Elena Morali è tornata a Pomeriggio 5 con Marco Ferri. Secondo i gossip la storia tra la modella e Gianluca Fubelli sarebbe finita proprio per colpa del figlio di Riccardo […] L'articolo Elena Morali e Marco Ferri si sono baciati? La rivelazione a Pomeriggio 5 proviene da Gossip e Tv.

