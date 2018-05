Egitto | Salah fuori almeno tre settimane

Salah - il presidente d'Egitto : 'Torni a breve - è una stella dell'Egitto'. Momo : 'Sono un lottatore' : Il Ministro dello Sport, Khaled Abd Elaziz, su Facebook ha fatto sapere che 'ora Salah ha bisogno di cure per due settimane'. ' Ho passato una notte difficile , ma io sono un lottatore. Nonostante ...

Egitto - Salah : "Fiducioso di recuperare per il Mondiale" : L'attaccante ha rimediato un infortunio ai legamenti della spalla: "E' stata una serata molto dura, ma sono un combattente"

Liverpool - Klopp spaventa l’intero Egitto : le notizie sulle condizioni di Salah sono preoccupanti : Secondo quanto riferito da Jurgen Klopp, le condizioni di Salah sono davvero preoccupanti: Mondiale a serio rischio per l’attaccante egiziano Mohamed Salah rischia di saltare il Mondiale di Russia 2018, la causa è l’infortunio rimediato nel corso della finale di Champions League a Kiev. L’attaccante del Liverpool, toccato duro da Sergio Ramos, si è subito sottoposto ai primi rilievi del caso che non hanno regalato buone ...

British Museum espone scarpini Salah : “icona Egitto moderno” : Non solo sfingi, mummie e sarcofaghi. Da oggi al British Museum si potranno ammirare anche gli scarpini di Mohamed Salah. Il celebre museo di Londra ha infatti annunciato “una nuova entusiasmante acquisizione”. “Per celebrare il titolo di capocannoniere in Premier League conquistato dalla stella del calcio egiziano Mo Salah, i suoi scarpini saranno esposti accanto a oggetti provenienti dall’antico Egitto fino alla finale ...

Il Britsh Museum esone gli scarpini di Salah 'Icona del'Egitto moderno' : Non solo sfingi, mummie e sarcofaghi. Da oggi al British Museum si potranno ammirare anche gli scarpini di Mohamed Salah. Il celebre museo di Londra ha infatti annunciato 'una nuova entusiasmante ...

Mondiali Russia 2018 - i pre-convocati dell’Egitto. C’è Salah del Liverpool! : Il commissario tecnico della nazionale di calcio dell’Egitto, Hector Cuper, vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi sulle panchine di Inter e Parma, ha diramato l’elenco dei calciatori pre-convocati per la rassegna iridata che si svolgerà in Russia. Sono 29 per ora i Faraoni chiamati, ovviamente è presente la stella del Liverpool Mohamed Salah. Portieri Essam El Hadary (Al Taawoun) Mohamed El-Shennawy (Al ...

Salah ha un sosia in Egitto : tifa Liverpool - la somiglianza è incredibile : Madre Natura avrà dato loro certamente piedi differenti, ma in quanto a somiglianza non ci sono dubbi: Ahmed Bahaa può a tutti gli effetti considerarsi il sosia di Mohamed Salah, l'uomo attualmente ...

Caso Salah in Egitto : lite con la Federazione per questioni di sponsor : La Federazione sta usando l'immagine del giocatore per pubblicità con il marchio della compagnia telefonica rivale a quella di cui Salah è testimonial. L'articolo Caso Salah in Egitto: lite con la Federazione per questioni di sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Salah - caso mondiali : la lite sponsor è risolta in Egitto : Così, vista la popolarità di Momo, si è mosso il mondo della politica, e la disputa sembra risolta: la WE dovrà fare a meno dell'immagine del calciatore più popolare del Medio Oriente, e Salah ...

Clamoroso Salah - lite con l’Egitto e Mondiali a rischio : ecco il motivo : Si avvicinano sempre di più i Mondiali in Russia del 2018, non parteciperà l’Italia dopo la debacle contro la Svezia, il sorteggio ha sfornato un pazzesco “Triangolare di Gibilterra” e un “Derby del Mar Rosso” ad alta tensione. Incredibile episodio che riguarda l’Egitto, potrebbe non prendere parte alla competizione l’attaccante del momento, Mohamed Salah. Il calciatore del Liverpool è ai ferri corti con la Federcalcio egiziana ...

Russia 2018 - Salah è un caso Mondiale. Lite con l'Egitto per lo sponsor : ... ogni 24 ore tiene conto dei giorni da quando ha avuto l'ultimo contatto con la Federazione o il Ministero dello Sport, sostiene che nessuno gli risponda e assicura che "ogni opzione sia sul tavolo". ...

Al Sisi 'Salah orgoglio d'Egitto' : IL CAIRO, 25 APR - Un orgoglioso apprezzamento politico-nazionalistico nei confronti di uno dei più illustri figli dell'Egitto. Anche il presidente Abdel Fattah Al Sisi rende omaggio a Mohamed Salah, ...

Champions - il presidente Al Sisi : 'Salah orgoglio d'Egitto' : Un orgoglioso apprezzamento politico-nazionalistico nei confronti di uno dei più illustri figli dell'Egitto. Anche il presidente Abdel Fattah Al Sisi ha reso omaggio a Mohamed Salah, come viene ...

Dall'Inghilterra all'Egitto : la Salah-mania non ha confini. Vale quasi quanto Messi : ... che lo ha avuto vicino nelle ultime stagioni della sua carriera e qualcosa di talento calcistico capisce, non ha dubbi: 'Oltre che essere un grande amico, è uno dei più forti al mondo'. Figurarsi ...