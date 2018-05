Effetto Mattarella sui mercati L’instabilità porta lo spread a 300 Ora risparmi davvero a

affaritaliani

: EFFETTO MATTARELLA No al governo di maggioranza: governicchio di minoranza [LEGGI - #FattoQuotidiano, in #edicola… - fattoquotidiano : EFFETTO MATTARELLA No al governo di maggioranza: governicchio di minoranza [LEGGI - #FattoQuotidiano, in #edicola… - LaLestofante : RT @Miti_Vigliero: Non è l'effetto Mattarella. E' l'effetto Salvimaio: basta leggere in tempo reale gli articoli dei giornali stranieri. A… - Miti_Vigliero : Non è l'effetto Mattarella. E' l'effetto Salvimaio: basta leggere in tempo reale gli articoli dei giornali stranier… -

(Di martedì 29 maggio 2018) Borsa in caduta libera ealle stelle, oltre 300, con le agenzie di rating come Moody’s che preannunciano il downgrade del nostro merito di credito. Ovvio e del tutto prevedibile per chiunque mastichi un po’ di finanza Segui su affaritaliani.it