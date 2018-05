Ecco le tappe per le prossime elezioni in autunno

Giro 2018 - 21 tappe in programma : si parte da Israele - Ecco il percorso Video : Tutto pronto per il Giro d'Italia 2018 [Video]. La corsa rosa ci terra' compagnia in 21 tappe, che si correranno dal 4 al 27 maggio. Frazioni più o meno impegnative che sicuramente faranno registrare una grande presenza di pubblico al bordo della strada. Che Giro vedremo? Prima di tutto è bene dire che questa edizione partira' fuori dai confini nazionali, visto che le prime tre frazioni si correranno in Israele. Ci sono due grandi favoriti per ...