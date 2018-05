Ecco la nuova Polonia | un ateo e omosessuale in corsa da presidente

Pensioni 2019 : Ecco come lasciare il lavoro dopo il tramonto della nuova riforma Video : Una vera riforma previdenziale sembrava ormai sul punto si materializzarsi con il nuovo Governo che si stava per istituire. Infatti Lega e Movimento 5 Stelle avevano inserito le Pensioni tra gli argomenti prioritari del loro contratto di Governo. Una autentica priorita' che sembrava aver messo d’accordo le due forze politiche, con la necessita' di superare la riforma Fornero dotando il sistema di maggiore flessibilita' Pensionistica con quota ...

“Chi si rivede!”. Ecco la nuova Giusy Ferreri. Dieci anni fa saliva sul palco di X-Factor - oggi la ritroviamo così : una bellissima mamma : Esattamente 10 anni fa, ad X-Factor, Giusy Ferreri cantava per la prima volta ”Non ti scordar mai di me”, singolo scritto da Roberto Casalino pubblicato il 30 maggio 2008 proprio per il talent show che all’epoca andava in onda su Rai Due. Tormentone di quella lontana estate con Tiziano Ferro compositore, Giusy arriva seconda nella storica prima edizione di X-Factor dietro agli Aram Quartet (di cui faceva parte Antonio ...

Cottarelli - da establishment a tecnico Ecco le 10 parole della nuova fase politica : La canzone diceva: 'Dammi tre parole, sole, cuore e amore'. Invece sono dieci le parole che descrivono la fase che si apre adesso, una volta fallito il governo giallo-verde. Via la parola Conte, ecco ...

Pensioni 2019 : Ecco come lasciare il lavoro dopo il tramonto della nuova riforma : Una vera riforma previdenziale sembrava ormai sul punto si materializzarsi con il nuovo Governo che si stava per istituire. Infatti Lega e Movimento 5 Stelle avevano inserito le Pensioni tra gli argomenti prioritari del loro contratto di Governo. Una autentica priorità che sembrava aver messo d’accordo le due forze politiche, con la necessità di superare la riforma Fornero dotando il sistema di maggiore flessibilità Pensionistica con quota 100 e ...

F1 – Ricciardo vince e sale al terzo posto - Vettel rosicchia punti a Hamilton : Ecco la nuova classifica piloti : Daniel Ricciardo vince il Gp di Monaco, salendo al terzo posto della classifica piloti. In testa sempre Hamilton, Vettel accorcia a meno quattordici Seconda vittoria stagionale per Daniel Ricciardo, il pilota della Red Bull vince il Gp di Monaco e scala la classifica piloti, salendo sul terzo gradino dell’ipotetico podio. In testa sempre Lewis Hamilton con 110 punti, quattordici in più rispetto a Vettel che ne guadagna tre oggi tra le ...

Detto Fatto - chi sarà la nuova conduttrice? Ecco le sei candidate : Chi sarà la nuova conduttrice di Detto Fatto dopo Caterina Balivo? News e gossip Dal prossimo settembre Caterina Balivo non sarà più alla guida di Detto Fatto. La conduttrice è stata “promossa” su Rai Uno, dove tornerà per condurre un nuovo format ancora top secret. Chi prenderà il suo posto? All’inizio si è subito pensato a Serena Rossi, l’attrice […] L'articolo Detto Fatto, chi sarà la nuova conduttrice? Ecco le sei candidate proviene da ...

Giro d’Italia - Ecco la nuova classifica generale dopo la tappa pazzesca di oggi : Froome maglia Rosa e Azzurra - si decide tutto a Cervinia : Giro d’Italia, ecco la nuova classifica generale dopo l’impresa di Froome a Bardonecchia: il britannico è anche leader della classifica degli scalatori Chris Froome vince la sua 2ª tappa al Giro d’Italia con un’impresa leggendaria: ha attaccato da solo sullo sterrato del Colle delle Finestre a 82km del traguardo dello Jafferau, rifilando distacchi pazzeschi a tutti gli altri. Un’azione eroica, d’altri tempi. ...

Honda - Ecco la nuova gamma offroad : brillano i CRF : Honda annuncia la gamma offroad 2019, che aggiorna i modelli di punta e introduce due nuovi modelli nella famiglia CRF. dual - Sfruttando la CRF450R come base, la nuova CRF450L ha un telaio e una ...

GDPR - NUOVA LEGGE SULLA PRIVACY/ Cos’è e perché tutte quelle mail : Ecco cosa non cambia : Cos'è il GDPR e perché state ricevendo una raffica di mail. Da oggi entra in vigore nuovo Regolamento SULLA PRIVACY e sul trattamento dei dati personali. Tutto quello che c'è da sapere(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:23:00 GMT)

Detto Fatto : chi sarà la nuova conduttrice? Ecco le tre candidate : Caterina Balivo lascia Detto Fatto: chi sarà la nuova conduttrice? Tra le candidate non c’è Serena Rossi Dal prossimo settembre Caterina Balivo non sarà più al timone di Detto Fatto. La conduttrice napoletana è stata “promossa” su Rai Uno, dove tornerà per condurre un nuovo format ancora top secret. Chi prenderà il suo posto? All’inizio […] L'articolo Detto Fatto: chi sarà la nuova conduttrice? Ecco le tre candidate ...

A Prato Nevoso si riapre il Giro d’Italia - Yates si stacca e un super Pozzovivo fa sognare la maglia rosa : Ecco la nuova classifica generale : Giro d’Italia, nuovi colpi di scena a Prato Nevoso: nella tappa vinta da Maximilian Schachmann con una fuga da lontano, Yates per la prima volta perde terreno dagli altri big Simon Yates in difficoltà: per la prima volta in questo Giro d’Italia, il giovane britannico si stacca da tutti gli altri big a meno di 2 chilometri dal traguardo e perde 28 secondi da un super Pozzovivo che si trascina sul traguardo anche Froome e Dumoulin. ...

Instagram Disattiva Utente : Ecco La Nuova Funzione : Su Instagram arriva la Nuova Funzione Disattiva Utente. Come funziona e a cosa serve la voce Disattiva Utente su Instagram? Come nascondere tutti i post di un Utente dal proprio feed di Instagram senza smettere di seguirlo con la Funzione Disattiva Utente Instagram Disattiva Utente Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza […]

Ecco Giove da un’altra prospettiva : una nuova immagine del pianeta e della grande macchia rossa : Questa nuova prospettiva di Giove da sud fa apparire la grande macchia rossa come se si trovasse nel territorio settentrionale. Questa punto di vista di Giove di Juno dimostra quanto sia diversa la nostra opinione quando sperimentiamo la vera natura del nostro universo tridimensionale. Juno – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – ha scattato le diverse immagini che compongono questa foto dagli intensi colori nella giornata del 1 ...

Scatta la nuova legislazione Ue sui rifiuti : Ecco cosa cambia : L’Unione Europea alza gli standard ambientali dando il via a un processo che ha come obiettivo finale la dismissione di