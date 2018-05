Ecco dove trovare le Bufale | I Migliori Siti Web

Messi addio al Barcellona? “Ecco dove vorrei chiudere la carriera” : Leo Messi è ancora ben lontano dalla fine della sua carriera, ma già un pensierino al futuro sta passando per la mente della Pulce. Intervistato da Canal 13, il fenomeno del Barcellona, ha dichiarato amore al suo club, ma ha anche aperto ad un finale di carriera argentino: “Più passa il tempo e più ho chiaro in mente che in Europa giocherò solo nel Barcellona. Poi mi piacerebbe fare sei mesi in Argentina, magari qualche partita al Newell’s Old ...

Cristiano Ronaldo : Ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione : L'altra possibilità è la Premier League il campionato più ricco al mondo. In cui la squadra più ricca è il Manchester United. In cui, arrivato a 18 anni di età, ha vinto una Champions League, una ...

CALCUTTA - ESCE IL NUOVO ALBUM ”EVERGREEN”/ Video - due instore in autogrill : Ecco dove incontrarlo : Il NUOVO disco di CALCUTTA, Evergreen, conferma l'artista di Latina voce dell'amore della sua generazione: un amore fatto di sconfitte e ricordi, ecco di cosa si tratta (Pubblicato il Sat, 26 May 2018 14:35:00 GMT)

Ecco dove vedremo Harry e Meghan nei prossimi mesi : Mentre Kate si ritira dalla vita pubblica per almeno sei mesi per godersi il piccolo Louis, per i neosposi Meghan Markle e Harry, invece, la seconda parte del 2018 sarà un periodo davvero impegnativo. Lasciato alle spalle il bagno di folla dei festeggiamenti nuziali, con Windsor invasa da oltre 200 mila persone accorse per essere presenti al royal wedding, il principe e la duchessa non potranno certo riposarsi. Del resto il matrimonio e la sposa ...

L'aborto negato in Europa : Ecco la mappa degli Stati dove è ancora vietato : Oggi, venerdì 25 maggio, in Irlanda si svolge un referendum sull'interruzione volontaria di gravidanza. I cittadini irlandesi decideranno se abrogare o no l'ottavo emendamento della Costituzione - che...

Ecco perchè non dovete usare i Temi gratuiti su WordPress : Lo sapete che usare Temi gratuiti su WordPress è anche pericoloso? Ecco spiegati alcuni motivi del perché è meglio usare Temi a pagamento che gratuiti Temi Gratis vs Temi a Pagamento per WordPress WordPress permette di personalizzare la grafica molto facilmente ed in pochi click installerete uno dei Temi gratuiti disponibili sulla share di WordPress […]

Governo M5S-Lega - Di Maio detta la linea : “Ecco da dove inizierà il governo Conte” : Arrivando a Montecitorio, il capo politico del M5S Luigi Di Maio, annuncia i punti dai quali il governo M5S-Lega, guidato da Giuseppe Conte (che oggi sarà impegnato nelle consultazioni con le forze politiche), avvierà la propria azione politica: “Iniziamo dai più deboli, da quelli che sono stati tagliati fuori da tutte le politiche pubbliche di questo Paese e da quelli che fanno impresa e non riescono a d arrivare a fine mese perché ...

Rugby – Tempo di finali : Ecco dove seguire quelle di Guinness PRO14 e Serie A : Guinness PRO14: la finale sabato su Eurosport2. Domenica la finale di Serie A su TheRugbychannel.it Ultimo atto di stagione per il Guinness PRO14 che sabato sera all’Aviva Stadium di Dublino vede gli Scarlets gallesi Campioni in carica difendere il titolo contro gli irlandesi dei Leinster nella Finale 2018. La sfida che conclude la lunga stagione del torneo internazionale a cui l’Italia prende parte dal 2010 sarà trasmessa in diretta alle ore ...

Trenta aziende a 'caccia' di giovani talenti : sei giorni di colloqui - Ecco dove : Sei un giovane creativo in cerca di lavoro? Vuoi avere la possibilità di fare un colloquio con una grande realtà? Trenta aziende in cerca di giovani talenti terranno una luna serie di colloqui dal 24...

Giro d’Italia – Pratonevoso - Jafferau e Cervinia - Ecco i tre incredibili tapponi di Giovedì - Venerdì e Sabato dove si deciderà tutto [ALTIMETRIE e DETTAGLI] : Giro d’Italia, tutto in tre giorni: nei tre tapponi alpini in Piemonte tra Giovedì, Venerdì e Sabato si deciderà la corsa rosa. Oltre 8.000 metri di dislivello, 9 Gran Premi della Montagna, 8 chilometri di sterrato e il gran caldo in arrivo, saranno tre giorni terribili Dopo la spettacolare cronometro di Rovereto, il Giro d’Italia ripartirà alle 13:20 di domani da Riva del Garda per una tappa intermedia, molto corta (appena 155km) e ...

Ecco dove aprirà il primo negozio milanese di Iliad : Svelata l'ubicazione del primo punto vendita Iliad a Milano, che si troverà nello stesso stabile in cui ha sede la filiale italiana dell'operatore francese. L'articolo Ecco dove aprirà il primo negozio milanese di Iliad proviene da TuttoAndroid.

Ecco dove andranno a vivere Harry e Meghan : Dopo un matrimonio da favola, ad attendere il principe Harry e Meghan Markle, neo duchi di Sussex, c’è il Nottigham Cottage, una casetta modalità «due cuori e una capanna», con appena due camere da letto. Da questa casa, situata a Kensington Palace e in cui Harry viveva anche prima che Meghan lo raggiungesse, ci sono passati in passato anche William e Kate per un breve periodo. Secondo alcuni rumors, però, i due sposi dovrebbero rimanere ...

“Ecco dove sarà la luna di miele di Harry e Meghan”. Royal wedding - i dettagli del viaggio di nozze dei principi inglesi : Li avevamo lasciati così: con le telecamere che riprendono i due sposi ed Harry che si lascia scappare una frase che, grazie al labiale, è subito rimbalzata sui siti: “Sei meravigliosa”, ha detto il principe a Meghan quando l’ha raggiunto all’altare. Si sono guardati e si sono sorrisi. In Chiesa una folla di nobili, miliardari e star di Hollywood che hanno ascoltato con attenzione (qualcuno con stupore) il sermone ...