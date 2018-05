E Renzi mostra il suo carteggio con Napolitano in difesa di Mattarella | A me cambiò

huffingtonpost

(Di martedì 29 maggio 2018) Un, storico. Quello del 2014 tra l'allora premier incaricato Matteoe l'allora presidente della Repubblica Giorgio. E' quanto ha in tasca il segretario dimissionario del Pd mentre si avvia per gli studi di 'Otto e mezzo' su La7. Illo mostrerà: adelle prerogative del presidente della Repubblica, proprio nei giorni in cui Sergioè sotto il fuoco di Lega e M5s per il suo veto su Paolo Savona al ministero dell'Economia."mi ha cambiato due ministri su 16, ci sono andato due volte al Colle per formare il governo", racconta. "Questo per dire che il presidente può e deve intervenire sulla formazione del governo: lo dice la Costituzione e anche i precedenti. Il mio, in questo caso".