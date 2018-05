È morto Pippo Caruso | storico direttore d' orchestra di Sanremo al fianco di Pippo Baudo

huffingtonpost

(Di martedì 29 maggio 2018) Per molti era D'Artagnan, uno dei tre moschettieri di Dumas, per quella vaga somiglianza data dai suoi irrinunciabili baffetti e dai capelli ondulati alle spalle. E moschettiere,, in qualche modo, lo è stato davvero: per anni è stato fedele compagno di ventura in tv di, suo conterraneo con il quale aveva stretto amicizia fin dai tempi dell'università. Ed è stato proprio, che si è detto "distrutto per la perdita di un carissimo amico", a confermare la morte del maestro ed'a 82 anni. Era infatti nato a Belpasso (Catania), il 22 dicembre del 1935."Ha segnato la storia della nostra canzone, un'epoca importante dello spettacolo e della cultura in Italia", ha affermato. Con lui se ne è andato un amico fraterno". A partire dagli anni Settanta è diventato un volto familiare per ...