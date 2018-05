ilmattino

: «È lui», Arturo riconosce uno dei quattro aggressori - mattinodinapoli : «È lui», Arturo riconosce uno dei quattro aggressori - Arturo_FPE : @FrancoTrax Veramente tanto Giorgetti che Salvini prima di lui hanno negato quello che hanno affermato Di Battista… - _harryvsmile_ : RT @LukeyArms: #LaCasadicarta Tokyo è un personaggio complesso,seppur provoca antipatia perché ovunque va lascia disordine e morte sa farsi… -

(Di martedì 29 maggio 2018) Si sono guardati negli occhi. Li divideva una distanza di cinquanta centimetri. In una stanza di pochi metri quadrati, lo studente diciassettenne accoltellato alla gola in via Foria il 18 ...