E i falchi tedeschi nella Bce parlano di fine del Qe e di rialzo dei tassi Draghi sempre

(Di martedì 29 maggio 2018) Foschi segnali arrivano dalla Germania. Ieri la cancelliera Merkel e il suo consigliere economico Fuest, oggi il Commissario Ue Oettinger e il membro del board Bce Lautenschlaeger hanno lanciato avvertimenti, più o meno velati, all'Italia mentre è nel pieno di una crisi istituzionale tra Parlamento e il Colle, e nel mezzo di una tempesta speculativa sui mercati. Non si può certo parlare di accortezza nel definire la tempistica e il tenore di certe dichiarazioni fatte da componenti di organi direttivi dell'Unione Europea, che arrivano all'orecchio dei mercati e di certo non aiutano la già complicata situazione italiana."Giugno potrebbe essere il mese in cui decidere una volta per tutte di metteregradualmente al programma di acquisto di attività entro ladell'anno", ha detto Sabine Lautenschlaeger, membro del consiglio direttivo ...