Droga al Grande Fratello | i risultati della perizia – Video

Droga al Grande Fratello - la d’Urso è arrabbiata : torna a parlare Patrizia VIDEO : Grande Fratello , Drga nella Casa? Nuove dichiarazioni di Patrizia a Pomeriggio 5, Barbara d’Urso chiede un nuovo controllo Si complica la vicenda Droga al Grande Fratello . La prima spiegazione di Patrizia Bonetti, avvenuta durante la diretta di martedì scorso, non è bastata a Striscia la notizia. “Ha detto “mentre pippava” e non “sembrava pippata”, ha […] L'articolo Droga al Grande Fratello , la ...

Grande Fratello - l'affaire Droga s'ingrossa : la versione di Patrizia non regge : 'Striscia la Notizia' non molla il Grande Fratello 15 e Barbara d'Urso sulla segnalazione di cocaina all'interno della Casa di Cinecittà. Valerio Staffelli intercetta la bella conduttrice napoletana: "...

GRANDE FRATELLO 2018 - 5 NOMINATION E ELIMINATI/ Fuori Angelo e Bramieri - smentito il Droga gate(sesta puntata) : Simone Coccia Colaiuta è il primo finalista del GRANDE FRATELLO 15. ELIMINATI Angelo e Lucia Bramieri , Fabiana Britto entra nella Casa per qualche giorno.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 09:40:00 GMT)

Droga al Grande Fratello 15 : la rivelazione shock in diretta - chi l'ha usata? Video : La Droga fa irruzione anche [ Video ] al Grande Fratello 15. Questa sera nel corso della diretta di Striscia la notizia in onda su Canale 5, abbiamo visto che è stato mostratro un servizio a dir poco clamoroso che riguardava il possibile utilizzo di sostanze stupefacenti da parte di alcuni concorrenti di questa quindicesima edizione del reality show condotto con Grande successo da Barbara D'Urso. La rivelazione choc di Striscia: ' Droga nella casa ...

STRISCIA LA NOTIZIA - GRANDE FRATELLO " Droga -GATE"/ Video - Barbara D'Urso : "Impossibile - sono stati perquisiti" : STRISCIA la NOTIZIA vs GRANDE FRATELLO , cocaina-gate all'interno della casa più spiata di Italia? Un dialogo tra Patrizia e Danilo fa discutere: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 01:10:00 GMT)

Striscia la notizia vs Grande Fratello/ Video - cocaina-gate nella casa? Droga - Barbara D'Urso svicolerà? : Striscia la notizia vs Grande Fratello , cocaina-gate all'interno della casa più spiata di Italia? Un dialogo tra Patrizia e Danilo fa discutere: le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 22:05:00 GMT)

Isola dei famosi e Droga - la modella nei guai : 23 arresti per cocaina a Milano - tra i clienti ex del Grande Fratello : Una ex star dell' Isola dei famosi coinvolta in una brutta storia di spaccio di droga a Milano . È il risultato della inchiesta The Hole , che ha portato a 23 arresti per traffico di cocaina e che ha ...