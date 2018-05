Donazione ' samaritana' al Policlinico | un anonimo regala il suo rene a un malato

Salute : nuova Donazione “samaritana” di rene - in Italia è la 6ª in 3 anni : Al Policlinico di Milano è arrivato un rene da donazione “samaritana“: si tratta della 6ª donazione di questo tipo in Italia in soli 3 anni, metà delle quali hanno coinvolto l’ospedale. A ricevere l’organo un uomo affetto da tempo da insufficienza renale cronica. A eseguire l’intervento è stato Mariano Ferraresso, direttore dell’unità Operativa Trapianti di rene del Policlinico, insieme alla sua ...