Quanto Dobbiamo preoccuparci per il “governo del cambiamento” Lega – M5s? : La bozza di contratto di governo è assolutamente credibile, nel senso che rispetta in pieno quello che è il terreno comune su cui può nascere un esecutivo giallo-verde. Un governo del fare, dai tratti fortemente autoritari e con politiche illiberali, in cui il consenso popolare sia usato come un grimaldello per scardinare prassi e consuetudini. Ma soprattutto, per cementare i due elettorati intorno a una ideologia aggressiva ed escludente, che ...

Non Dobbiamo preoccuparci della stazione spaziale cinese : Possiamo tranquillamente fare programmi per Pasquetta: non ci cadrà in testa The post Non dobbiamo preoccuparci della stazione spaziale cinese appeared first on Il Post.