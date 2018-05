Disponibile aggiornamento Destiny 2 1 2 1 oggi 29 maggio | orario | manutenzione e novità

Windows 10 Fall Creators Update : Disponibile aggiornamento cumulativo : Microsoft ha da qualche ora rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Fall Creators Update. La build in questione, numerata 16299.461, è identificata con il codice KB4103714 e non introduce nessuna novità, ma semplici bug fix. Ecco la lista: Addresses additional issues with Updated time zone information. Addresses an issue that causes Internet Explorer dialogs on a second monitor to also appear on the primary ...

Minecraft : Disponibile l'aggiornamento Acquatico : E' finalmente disponibile il nuovo aggiornamento Acquatico per Minecraft, o almeno una parte.Come riporta Gamingbolt l'aggiornamento è al momento disponibile su Xbox One, Windows 10, iOS, Android, VR, e Mixed Reality, i possessori di Xbox 360, PS3, PS4, PS Vita, Wii U, e Nintendo 3DS dovranno invece attendere ancora.Di seguito vi riportiamo il changelog completo delle nuove aggiunte:Read more…

Scoperte misteriose casse d’oro in PUBG - aggiornamento 13 Disponibile : PUBG ha riservato delle sorprese ai propri giocatori che improvvisamente hanno scoperto dei misteriosi forzieri dorati nella mappa Sanhok. La community di PUBG infatti ad un certo punto si è ritrovata dinanzi a strane casse d’oro, ma il mistero è stato subito svelato. Aggiornamenti e misteri per PUBG In realtà la nuova mappa di PUBG, Sanhok, non è del tutto completa e per questo motivo gli sviluppatori periodicamente aggiungono delle nuove ...

God of War : Disponibile il nuovo aggiornamento 1.22 : Un sacco di aggiornamenti sono stati rilasciati per God of War sin dalla sua uscita e la maggior parte di quelli già resi disponibili erano mirati a portare "correzioni di bug e miglioramenti". Lo stesso vale per l'ultimo update 1.22, uscito oggi.Come riporta Gamingbolt, di tutti gli aggiornamenti recenti, l'aggiornamento 1.20 ha portato qualcosa di effettivamente nuovo con la modalità foto promessa insieme ad un aumento della dimensione del ...

Surface Book 2 e Surface Laptop : Disponibile aggiornamento firmware : Breve comunicato per segnalare la presenza di un nuovo aggiornamento firmware dei nuovi Surface Book 2 e Surface Laptop. L’aggiornamento in questione introduce una semplice miglioria con l’arrivo di Windows April Update. Ecco i file che andrete a scaricare rispettivamente per Surface Book 2 e Surface Laptop: SurfaceBook2_Win10_17134_1802209_1.msi, SurfaceLaptop_Win10_17134_1802808_0.msi. Per effettuare l’aggiornamento, recatevi ...

Surface Laptop e Surface Book 2 : Disponibile nuovo aggiornamento firmware : Con il rilascio di Windows 10 April Update, alcuni possessori di Surface Laptop e Surface Book 2 hanno lamentato un leggero rallentamento nel riprendere il proprio dispositivo dalla fase di stand-by. Microsoft ha ascoltato i feedback e, successivamente, ha rilevato il problema che, con l’ultimo aggiornamento firmware disponibile da ieri sera, è stato definitivamente risolto. Nello specifico, è stato aggiornato il driver Surface Integrator ...

Già Disponibile per Samsung Galaxy S7 il manuale dell’aggiornamento Oreo in italiano : Sono giorni decisamente caldi quelli che stiamo vivendo in questo periodo per quanto riguarda i possessori dei vari Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge che hanno visto la luce qui in Italia negli ultimi due anni. Come sempre, tutti i discorsi ruotano attorno alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, a maggior ragione se pensiamo che, non molto tempo fa, abbiamo avuto modo di condividere su queste pagine il primo ...

Windows 10 April Update : Disponibile aggiornamento cumulativo : Microsoft ha da pochissimo rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 April Update: stiamo parlando della build 17134.48 (KB4103721). IN aggiornamento Per effettuare l’aggiornamento, recatevi in Impostazioni, aggiornamento e Sicurezza, Windows Update

Sony Xperia XZ - XZs e X Performance nuovo aggiornamento firmware Disponibile a maggio 2018 : Sony ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per gli smartphone Xperia XZ, XZs e X Performance basati su Android Oreo 8.0: ecco la principale novità.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Sony Xperia XZ, o Xperia XZs o Xperia X Performance che nelle ultime ore l’azienda giapponese ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware.Sony Xperia XZ, XZs e X Performance arriva il nuovo aggiornamento firmware di ...

Disponibile aggiornamento 1.23.0.1 per Overwatch : mappa Rialto e valanga di novità : Finalmente è Disponibile l'aggiornamento 1.23.0.1 di Overwatch che introduce la mappa Rialto, il rework di Hanzo e tanti cambiamenti per gli eroi. Blizzard infatti ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Overwatch molto corposo per PC, PS4 e Xbox One. La novità più importante è rappresentata senza alcun dubbio dalla nuova mappa italiana Rialto. La stessa mappa, di tipologia Trasporto, si ispira al celebre ponte di Venezia ed è Disponibile per le ...

Microsoft Traduttore : Disponibile nuovo aggiornamento per Windows 10 : Breve comunicato per segnalare la presenza di un corposo aggiornamento dell’app Traduttore per tutti gli utenti Windows 10. L’aggiornamento in questione introduce un sacco di novità grafiche e funzionali. Ecco la lista pubblicata da Microsoft: Cortana integration – Ask Cortana to start or join a conversation Supported languages: Chinese Simplified, English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Japanese Example commands: ...

Microsoft Launcher : Disponibile un nuovo aggiornamento per i beta tester : Breve comunicato per segnalarvi la disponibilità di nuovo aggiornamento per gli utenti iscritti al programma di beta test di Microsoft Launcher. Changelog (V.4.9.0.42467.) Introdotta una nuova gesture personalizzabile per la pressione del pulsante Home. Aggiunta la possibilità di mostrare i nomi delle app o delle cartelle nella dock. Migliorato il processo di importazione del layout della schermata Home. Aggiunta la possibilità di ordina le app ...

Galaxy S6 Edge Plus l’aggiornamento di aprile è Disponibile : link e dettagli firmware : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S6 Edge Plus No Brand, che contiene le patch di aprile 2018 rilasciate da Google: link e dettagli del firmware.Da poche ore Samsung sta rilasciando uno dei pochi (e ultimi) aggiornamenti per il suo Galaxy S6 Edge Plus SM-G928F No Brand, ovvero non acquistato tramite operatore telefonico.Samsung Galaxy S6 Edge Plus arriva il nuovo firmware di aprile 2018: i ...