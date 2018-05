Diritti tv | senza fideiussione di Mediapro via alla trattativa Lega-Sky

Inserimento in Gae possibile senza nessuna lesione dei Diritti quesiti : L’Inserimento dei diplomati magistrali nelle GAE è stato precluso dalla plenaria. Non può essere quella dell’Inserimento a pettine la soluzione del problema, si dice. I docenti che vi figurano a pieno titolo dal 1999 ne verrebbero palesemente danneggiati. Eppure esiste una soluzione per evitare la lesione di questo diritto. Questo è quanto alcuni gruppi e […] L'articolo Inserimento in Gae possibile senza nessuna lesione dei ...

Diritti tv - Mediaset perde anche l’asta per la Coppa Italia : senza Serie A - si chiuderà l’epoca del calcio sui canali del Biscione : La fine di un’era, iniziata con la Copa de Oro 1980. È questo il rischio che Mediaset corre dopo aver perso l’asta per trasmettere i match di Coppa Italia del prossimo triennio, acquistati dalla Rai. Con le conseguenti preoccupazioni della redazione sportiva di Premium, 41 giornalisti a contratto più i collaboratori, che senza calcio da trasmettere non avrà senso di esistere. Quasi quarant’anni di calcio in tv, spesso in ...

Le braccia dei senza Diritti : Pur rappresentando il carburante per l'economia locale, dunque, le condizioni lavorative sono di grave sfruttamento, divenuto una normalità. Le pratiche illecite sono rimaste invariate negli anni: ...

"Mi sono rotto il c***o che Viva il Lavoro! Ma senza Diritti". Lo Stato Sociale apre il Concertone e attacca Casellati e Montezemolo : E' Lo Stato Sociale ad aprire, alle 15 in punto, la lunga maratona di Rai3 da piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale Concertone del Primo Maggio."Mi sono rotto il c***o che Viva il Lavoro! Ma senza diritti" ⚡️Il Concertone inizia ORA! Segui la diretta su @RaiTre e @RaiPlay. Dalle 16:00 su @RaiRadio2.#1M2018pic.twitter.com/ZC9W2MHPx6 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) 1 maggio 2018La band, capitanata da Lodo ...

USA senza autorità sui Diritti umani : I popoli nei paesi del Terzo Mondo hanno avuto la forte impressione che l'Occidente si preoccupi solo dei diritti di coloro che si oppongono al governo e che i tanto reclamati diritti umani dell'...