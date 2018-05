Diritti tv - Malagò : “dibattito ampio ma decisione unanime - ora trattativa privata” : “Abbiamo proceduto a decidere sul tema riguardante l’assegnazione dei Diritti dopo un ampio dibattito e, all’unanimità, l’assemblea ha deciso di deliberare la risoluzione espressa del contratto con Mediapro”. Lo ha detto Giovanni Malagò, ormai ex commissario straordinario della Lega Serie A di calcio, al termine dell’assemblea di via Rosellini, precisando che “ci saranno comunque sette giorni di ...

Diritti tv : Malago : “lunedì fiducia a Mediapro o risoluzione del contratto” : “Presumo che lunedi’ ci possa essere la possibilita’ o di ribadire la fiducia nei confronti delle nuove proposte di garanzia da parte di Mediapro o di intraprendere un’azione che voi ben conoscete”, ovvero la risoluzione del contratto. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malago’, parlando dei Diritti tv del campionato di calcio a margine dell’inaugurazione di un nuovo campo all’interno del ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malago «Lunedì nuova puntata - serve il coraggio di scegliere» : «Diritti tv? Siamo fermi allo stallo che ben conoscete. In qualche modo, da una parte o dall'altra, bisogna avere il coraggio e la forza di scegliere la soluzione. Magari non sarà quella ideale, ma la meno peggio stante l'arte delle cose. Poi i proprietari sono loro e le responsabilità sono loro». Così il presidente del Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò, sulla questione...

Diritti tv : Malago : “lunedì fiducia a Mediapro o risoluzione del contratto” : “Presumo che lunedi’ ci possa essere la possibilita’ o di ribadire la fiducia nei confronti delle nuove proposte di garanzia da parte di Mediapro o di intraprendere un’azione che voi ben conoscete”, ovvero la risoluzione del contratto. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malago’, parlando dei Diritti tv del campionato di calcio a margine dell’inaugurazione di un nuovo campo all’interno del ...

Diritti tv : Malago : “lunedì fiducia a Mediapro o risoluzione del contratto” : “Presumo che lunedi’ ci possa essere la possibilita’ o di ribadire la fiducia nei confronti delle nuove proposte di garanzia da parte di Mediapro o di intraprendere un’azione che voi ben conoscete”, ovvero la risoluzione del contratto. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malago’, parlando dei Diritti tv del campionato di calcio a margine dell’inaugurazione di un nuovo campo all’interno del ...

Diritti tv - Malagò : 'Prima si decide e meglio è' : 'Non c'è una deadline . Siamo già fuori tempo massimo, ma prima si prendono le decisioni e meglio è'. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dell'inaugurazione a Torino di un ...

Diritti tv - quel pasticciaccio brutto di via Rossellini : Malagò perde - Mediapro all’angolo - Sky in agguato - povera Serie A : Fumata nera, come le facce di Giovanni Malagò e Gaetano Miccichè, commissario e presidente della Lega calcio che ancora non riesce a decidere nulla. La Serie A non rompe definitivamente con Mediapro, gli spagnoli che hanno vinto l’asta ma non hanno presentato le garanzie, e neppure torna con la coda fra le gambe da Sky, la pay-tv che sta facendo una guerra spietata a tutti gli altri competitor pur di mantenere l’esclusiva sul calcio italiano: i ...

Caos Diritti tv Mediapro si salva per un voto. Malagò 'Nuovo incontro con parere legale' : ... in questi anni difficili è sempre stato un punto di riferimento in Lega, stimatissimo anche all'estero e profondo conoscitore del mondo del calcio.

Serie A - Malagò : 'Mi aspetto maggior condivisione nelle scelte - anche sui Diritti tv' : ... Giovanni Malagò, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'evento '#BeAlive, il grande gioco dello sport'. Malagò nel pomeriggio parteciperà a Milano all'assemblea di Lega in cui si ...

Diritti Tv : Malagò - continua telenovela : ANSA, - ROMA, 17 MAG - Un nuovo capitolo di una telenovela che ben conoscete". È il commento di Giovanni Malagò, in qualità di commissario straordinario della Lega di A, in merito al ricorso ...

Diritti tv - Malagò : “il 22 maggio verrà presa una decisione” : “Gli italiani vedranno le partite in tv, mi sento di dire che il 22 maggio verrà presa una decisione, che poi determini contestualmente una risposta certa non posso dirlo, ma certo che la prua della barca vada verso una direzione e nel giro di qualche ora o giorno ci sia una soluzione con un nome e cognome”. Lo dice Giovanni Malagò in qualità di commissario di Lega di A, nel giorno in cui l’assemblea di Milano è andata deserta, ...

Diritti tv - Malagò : 'Il 22 maggio avremo una direzione chiara' : Tra le ipotesi anche quella di un canale della Lega su cui però il numero uno dello sport italiano preferisce non sbilanciarsi: 'Ci sono molte variabili che possono incidere - ha chiarito a margine ...

Diritti tv - Malagò : “il 22 maggio verrà presa una decisione” : “Gli italiani vedranno le partite in tv, mi sento di dire che il 22 maggio verrà presa una decisione, che poi determini contestualmente una risposta certa non posso dirlo, ma certo che la prua della barca vada verso una direzione e nel giro di qualche ora o giorno ci sia una soluzione con un nome e cognome”. Lo dice Giovanni Malagò in qualità di commissario di Lega di A, nel giorno in cui l’assemblea di Milano è andata deserta, ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Malagò : «Il 22 maggio verrà presa una decisione» : Solo Milan e Sampdoria si sono presentati all'assemblea della Lega Serie A in programma oggi alle 15, andata a vuoto come era previsto. Un epilogo atteso sin da quando l'assemblea è stata convocata una settimana fa, al solo scopo di far scattare - come previsto dallo statuto a partire dalla terza assemblea elettiva - la maggioranza semplice per il rinnovo delle cariche in quella in programma il 22 maggio, quando fra l'altro scadr&a...