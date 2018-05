Diretta semifinale Grande Fratello 15 | eliminato | Alberto piange

Grande Fratello - Diretta semifinale : Bobby Solo dedica una canzone alla figlia Veronica. Danilo eliminato : Questa sera nuovo appuntamento con il Grande Fratello condotto da Barbara d'Urso che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it. L'ELIMINAZIONE Entra la busta, tra Filippo e Danilo ad abbandonare ...

Diretta Basket - Semifinale Gara 3 : Trento Venezia 19-11 : Ore 20:45 alla Blm Arena di Trento si gioca Gara 3 della Semifinale scudetto tra Dolomiti Energia Trentino e Reyer Venezia. Situazione 1-1. Cronaca in Diretta PRIMO QUARTO Pubblicità Pubblicità Partenza a mille dei bianconeri con Sutton e Shields, Jenkins inaugura le segnature degli ospiti che però perdono molti palloni anche se stoppano ...

Diretta semifinale Grande Fratello 15 : tensione nella casa : Questa sera va in onda la semifinale del Grande Fratello 15. Tra pochissime ore scopriremo chi sarà eliminato e chi, invece, approderà alla finalissima della prossima settimana. Ci saranno tantissime sorprese. Barbara d'Urso ha rivelato che questa sera ci sarà una sorpresa per Veronica da parte di suo padre Bobby Solo. nella casa più spiata d'Italia tornerà un vecchio concorrente: Angelo Sanzio. Per ora l'unico finalista è Simone Coccia che, ...

Grande Fratello 2018 - semifinale del 29 maggio in Diretta : la scelta dei finalisti : Alessia e Matteo Il Grande Fratello 2018 arriva all’appuntamento con la semifinale e qui su Davidemaggio.it si rinnova il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nella Casa e in studio nel corso della serata. Grande Fratello 2018: le anticipazioni della semifinale In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Barbara D’Urso conduce la semifinale del Grande Fratello 2018. Con lei ...

