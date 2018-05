DIRETTA - Grande Fratello uscirà tra Alberto | Danilo | Filippo | Lucia o Veronica?

Blastingnews

(Di martedì 29 maggio 2018) Oggi, 29 maggio 2018, andra' in onda la penultima puntata della quindicesima edizione del. Stasera scopriremo quali concorrenti varcheranno la soglia della finale. Al momento il primo finalista è Simone, decretato settimana dal pubblico tramite televoto. Nel mentre c'è ancora in corso il televoto per l'eliminazione di un altro concorrente. La scelta vertera' trae VIDEO. Proprio quest'ultima, durante la semifinale che andra' in onda stasera, ricevera' una sorpresa graditissima da parte di suo padre Bobby Solo. Le loro controversie saranno finalmente arrivate a una fine? Staremo a vedere. Intanto ci sono anche delle novita' che riguardano la messa in onda della finale, che non si terra' come previsto martedì 5 giugno, ma lunedì 4. Sarebbe stata fatta questa scelta, per evitare lo scontro diretto con i Wind Music Award ...